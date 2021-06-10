最近鬆餅成為網店熱潮，打開Instagram，不少網店都推出各種味道的鬆餅。最近有一間網店更因大受歡迎，正式開Café，走日系風格，相信會吸引不少少女來打卡。

Loft and Scone由網店and_scone打理，店主Emilie曾於日本修讀糖花課程，學習烘焙，回港後開了網店和興趣班等等，但一次台灣旅行，Emilie遇上了台灣鬆餅店「悄悄好吃」，Emilie本來覺得鬆餅只是酒店下午茶才吃到的東西，質感結實，但台灣鬆餅完全不同，令她迷上了鬆餅。回到香港後，Emilie研究鬆餅食譜，推出鬆餅作為網店主打，今年遇上咖啡店拍檔，嘗試將鬆餅和其他甜品帶到中環小巷裏。

甜品每天新鮮製作。咖啡店的鬆餅選用北海道麵粉、小麥和日本雞蛋，是Emilie經過多番試驗後，研究出來最好的配搭。Scone Set（$68）鬆餅質地鬆軟，但不會容易散開，為了配搭鬆餅，連忌廉也是自家製。一般配搭鬆餅的Clotted Cream都比較油膩，質感較重，所以Emilie自家調配Mascarpone cream，比較輕盈，也不會過膩。因鬆餅每天限量發售，曾試過開店半小時後已經售罄，非常受歡迎！Lemon Mini Bundt Cake（$38）賣相可愛，加入忌廉芝士製作，入口像牛油蛋糕，帶有芝士味。Roll Cake（$48）有焙茶口味和沖繩黑糖黃豆粉口味，黃豆粉口味裏更有自家製豆乳麻糬，在其他咖啡店很少見。

Loft and Scone

地址：中環機利文新街地下6號

電話：5608 1751

營業時間：10am-6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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