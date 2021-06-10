如果你喜歡向辣度挑戰，一定要試試這間旺角居酒屋！店方有一碗地獄級辣度的拉麵，辣得誇張，早前甚至有食客辣得Call白車，餐廳亦因此推出勁辣比賽，即日起至六月尾，逢星期五六日晚市︰「事先預約挑戰的客人，只要在10分鐘內吃完整碗拉麵，首先可以獲得我們$500的現金券，每月吃得最快的客人，能獲得$1,000現金獎或日本來回機票。」老闆娘Monique說。

地獄辣拉麵（$88）到底有多辣？湯底用了兩款神秘特選辣椒再加上豬骨湯底，熬煮兩小時而成。單看賣相，湯底似普通日式豬骨湯，呈奶白色，好像不太辣，但一入口，就辣得非常透徹，立刻滿頭大汗，地獄級辣度果然不簡單。

除了拉麵，午市套餐價錢都很實惠，最平48元就有交易，溫泉蛋牛肉丼飯大大碗，份量足料。餐廳晚市則主打活海鮮，店內有玻璃魚缸，飼養來自日本澳洲的海鮮﹕「同區比較多放題餐廳，我們想講究點，主打即叫即劏活海鮮，上枱依然會很新鮮。」老闆娘Monique說。龍蝦刺身（$488）用生猛西澳洲龍蝦，每隻足一斤重，龍蝦味道鮮美，肉質爽滑，佐酒一流。象拔蚌刺身（$488）同樣鮮甜又抵吃。

日本料理不少得吃和牛。鹿兒島A5和牛三食（$1,380，配兩支啤酒），鹿兒島A5和牛由日本空運到港，油脂呈雪花狀，分佈平均。套餐分成三款和牛料理，分別是蒜香和牛粒、和牛他他和蒜香和牛炒飯。最推介蒜香和牛粒，夠鑊氣而且肉質軟嫩，牛味香濃，不錯！

總括來說，這間餐廳環境裝修雅致，食物質素不錯，而且價錢豐儉由人，平時在附近想找地方吃晚餐嗎，一於跟朋友來這裏試試吧。

夜櫻 • 居

地址：旺角彌敦道558-560號譽發商業大廈1樓

電話：6636 2326

營業時間：12pm-4pm，6pm-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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