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點Cook Guide食譜｜伏特加忌廉長通粉 Rigatoni with Vodka Sauce

13分鐘前

材料：

長通粉 120g Rigatoni

鹽 1/2tsp Salt

洋葱 1/4 Onion

蒜頭 2cloves Garlic

辣椒碎 少許 Chilli Flakes

羅勒葉 少許 Dried Basil

黑椒 適量 Black Pepper

茄膏 25g Tomato Paste

伏特加 20g Vodka

淡忌廉(鮮奶油) 40g Whipping Cream

巴馬臣芝士 20g Parmesan Cheese

意粉水 適量 Pasta Water

番荽 適量 Parsley

步驟：

1.水加入鹽煮沸，按包裝指示煮熟意粉備用

2.洋蔥去皮切粒

3.蒜頭切成蓉

4.混合洋葱、蒜蓉、辣椒碎及羅勒葉，下油炒勻

5.加入茄膏炒勻

6.加入長通粉炒勻

7.加入伏特加炒勻

8.加入淡忌廉以小火炒勻

9.加入意粉水炒勻

10.加入芝士碎及黑椒拌勻後盛起

11.撒上芝士碎、黑椒及番荽，完成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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