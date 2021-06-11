吃個蟶子也要噴香水? 其實噴的是酒，這道如此有視覺效果的菜式，就是灣仔這家酒店中菜廳新推菜式。

是次菜式以少見的中國酒作主題，全部食物皆以酒或酒產品入饌，行政總廚孫錦勝師傅指，茅台酒精濃度較高，要避免蟶子變韌，所以不可以加太多下去煮，於是設計上餐時，於客人面前以特製的香水瓶，噴灑上貴州茅台酒，相當具創意。蟶子皇肉厚鮮甜，雲耳白木耳爽脆，酒香綿甜清香。

香水樽噴酒還未夠厲害，餐廳還以本傷人，用了古越龍山20年花雕蒸蟹，「20年花雕會較香和醇厚，不像普通花雕或者年份低點的，會有很重的苦澀味。」選用時令越南奄仔蟹，原隻浸、原隻蒸熟，保留蟹鮮味，以魚露、糖和酒稍作調味，鮮味昇華。

老窖白酒煮花蛤跟一般酒煮蜆不同，當中蜆水是重中之重，先把花蛤略蒸，令其花蛤水滲出，再用這個花蛤水和泰國花蛤、瀘州老窖特曲白同煮，保持鮮味，花蛤肉厚飽滿，配白酒充滿清爽果香。

採訪、攝影：《飲食男女》

滿福樓酒香粵饌

供應日期︰6月

滿福樓

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店3樓

電話：2802 8888，2584 6972

營業時間：星期一至六12nn-3pm，6pm-10pm；星期日 11:30am-3pm，6pm-10pm

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