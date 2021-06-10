潮州打冷，「打冷」雖是潮州話，卻源於香港的消夜文化，四五十年代，潮州小販肩挑竹籮，於街邊叫賣滷水、醃物或粿品等，後來落地生根，陸續入舖，遍佈港九新界，成為香港夜景一角。

為何把消夜取名為潮州話中的打人(潮語冷即為人)？現今已無從查證，但不論任何年齡階層，都應該有這記憶，入夜後，冷檔上掛滿滷得深沉的滷水鵝、鮮橙色的大墨魚、鮮紅色的大肉腸。冷檔下更豐富，以白滷水浸煮入味的烏頭、大眼雞等魚飯；鹹鮮入味的蜆仔肉；鮮腥難分卻又吸引不少人冒肚瀉危險也要吃的生醃螄蚶；滲滿醬汁的無渣韭菜及嫩滑豬紅。還有即點即製，煎炒炸煮的蠔餅戲棚粥花生豬尾炒薄殼，再配支雪得冰凍的啤酒，在嘈雜環境下談天說地。

今不如昔，消夜時段已成記憶，不少打冷老字號水準、價錢、服務態度經常被人詬病，部份菜式如蠔餅烙亦被扭曲簡化為炸而非傳統的半煎半炸。哪裏還有值得光顧的打冷店？推介以下八間打冷店，有地區名店亦有老字號，今晚一於約久久未見的朋友打冷！

1. 新城潮州飯店

地址：九龍城衙前塱道30號

電話：2716 9949

營業時間：6pm-4am

註：疫情期間為Plan B

九龍城以往是潮州人聚居地，一向有不少打冷老字號，開業25年的新城就是其一，午間租予另店作茶餐廳，傍晚後才開業，格局地踎，多是街坊熟客。

老闆兼大廚雖是東莞人，但四十多年前起，已在利來、新豪等潮州菜館學廚，做得一手好潮菜，滷水、打冷、煲仔菜和小炒等應有盡有，店內其他廚師亦是潮州人，店內不乏地道口味，如蠔餅選用手指頭咁大粒嘅珍珠蠔及鴨蛋，脆身之餘，鴨蛋獨有蛋香和珍珠蠔的鮮甜混合，不用蘸魚露已夠味。反沙芋是名物，師傅掌握煮糖膠的分寸極佳，糖水滾起，動作開始由慢轉快，翻拌到無水分，糖膠會慢慢轉白色，過程中不停攪拌，鑊鏟越來越貼鑊底，外層甜香中帶點葱油滋味，芋頭鬆化不死硬。

另有不少創作潮菜，潮式心形糖醋麵外表為心形，兩邊層煎到金黃薄脆，脆卜卜非常香口，更可任意添加砂糖，再加一點鎮江醋，半分酸半分甜、又香脆又軟腍。炸鹹雞、冬瓜魚、冬瓜蟹等都於市面少見。價錢非常親民，每份菜約六七十元已有交易，應該是區內最抵的潮州打冷了。

2. 潮匯館

地址：長沙灣福榮街544-554號聯邦廣場地下

電話：2682 9118

營業時間：星期一至六12nn-12mn，星期日7am-12mn

註：疫情期間為Plan B

開業十年，提供六十多款潮州菜，由來自汕頭的老闆兼大廚主理，餐牌甚多潮州菜供應，滷水、魚飯、小菜、 粥粉麵飯到醃生蟹生蝦都有。以醃物為主角，幾乎人人都點，醃螄蚶、醃蟹、醃海蝦、醃瀨尿蝦等都於其他餐廳少見，新鮮入味，醬汁有驚喜，鹹酸不過甜，蘸少許來吃，很開胃，建議大家要衡量腸胃能力而吃。

此店特別多別處少有的潮州打冷菜式，香煎九肚魚鮮茄烙、鹹檸檬燉鴨湯都不是常見潮州打冷菜式，還有少見的戲棚粥，是昔日盂蘭節，潮州人在戲棚賣的粥，跟傳統蠔仔粥不同，材料非常豐富，入口吃到米煲到開花，有吊片、蝦肉、螺肉、炸方魚和滷水鵝肉，口感豐富，粥底很綿滑。

當然，常見菜式如滷水鵝、魚飯亦有水準，凍馬友魚皮有光澤，肉質肥美又有魚味，魚鰭最好吃，滑得來不會太油膩，豆醬不是大路貨色，贏在豆味濃，不會死鹹。價錢不便宜，等閒一道菜也要過百元，也有售凍蟹等貴價菜式，惟因出品好，周末經常爆滿，記緊訂位。

3. 陳儀興飯店

地址：新蒲崗崇齡街 40號地下

電話： 2321 5398

營業時間： 5:30pm-3:30am（ 2:45am截單）

註：疫情期間為Plan B

開店三十七年，創辦人來自潮州澄海，不過別以為叫陳儀興，本名陳億桐，儀字代表潮州鄉里講義氣，興是興盛，故有此名。為新蒲崗最有名的打冷老店，由第二代接手後，近年於太子、將軍澳開設分店，裝修更靚，菜式更多，不過論打冷，終究是老店有風味。

滷水鵝、紅腸、豬大腸、大眼雞、鵝肝鵝腸、鹹酸菜、滷蛋豆腐、韭菜豬紅等傳統潮州打冷菜式，論特別倒是談不上，但口味紮實，第二任主理人陳星從小已跟父親兼創辦人打理餐廳，手勢正宗。得意之作是秘製螄蚶，雖然高危，但螄蚶代表了潮州，因此小店堅持要賣，先洗乾淨，洗乾淨之後用百度大滾水焗幾分鐘，再加入魚露、豉油、玫瑰露等醃製，鮮甜滑溜，幾乎每枱客也柯打。又每日到街市買蔬菜、海鮮，找到新鮮食材便煮，炸蝦棗、煎鯧魚等都有口碑。

店內不止潮州菜，還有剁椒魚頭、缽仔焗魚腸、藕餅、盤龍鱔、避風塘炒蜆，偶爾又推出新菜式如百花釀大腸，與其說打冷，其實更像是小炒店。

4. 平發潮洲館

地址：長沙灣元州街231-247號潤發大廈地下B3號舖

電話：3616 6018

營業時間：5pm-3am

註：疫情期間為Plan B

2018年開業，老闆姓陳，來自潮州。入口左邊是開放滷水檔，掛滿紅腸鵝腸滷水鵝等，環境平實，茶餐廳格局，服務有效率，惟不是食客慢慢歎的地方。

提供近五十款打冷菜式，包括滷水、魚飯、小菜等，乍看沒多少特別菜式，但小店以份量大、價錢抵見稱，而且水準頗高。每份$108的滷水鵝看似不便宜，但有十多片，滷得入味又不嚡。整隻鹹雞賣$198，足夠兩三人分享，皮爽肉香有嚼勁，不過鹹，$168的黃花魚飯魚肉厚身，魚油充滿光澤，還有甘香魚春。另有過百款鑊氣小炒，不過水準跟大部份茶餐廳相差不遠。

5. 陵發潮州白粥

地址：太子新填地街625-627號地下

電話：6440 7169

營業時間：6pm-10pm

開業六十六年，從新填地街大牌檔經營至入舖，一直由汕頭市潮陽人魏氏一家打理，店雖舊，格局卻光鮮企理，沒有半分老味，相連三個舖位，左右兩舖招呼客人，座無虛席；中間舖是明檔廚房：一碟碟切好的鵝掌翼、凍魚大眼雞烏頭、鹹菜花生蜆仔肉陳列檔前；砧板師傅在起鵝片；熱盤韭菜豬紅炆門鱔炆春菜冒着白煙；滾油炸蠔餅、明火燴蠔仔粥，不消幾分鐘就上桌來，因老闆認為打冷就是快餐，即叫就要即有。

沒有特別或少見的潮州菜，但水準穩定，滷水鵝肉味豐富，肉質鬆化，凍魚鮮甜不柴，沿用傳統方法在魚水中慢慢浸熟，所謂「魚水」，即用浸過魚的水，定時加鹽加薑，越浸越入味。炸蠔餅蠔肥量足，有的大似鵪鶉蛋，蠔仔粥鮮甜無比，靈魂在於湯底，用大地魚老雞豬骨螺片黃豆，熬足五小時熬出味來。

鹹雜雖然花功夫又賣不了錢，但店舖仍有賣，生鹹菜啤水兩小時，搓透撈糖，加入南薑粉、麻油添香；指甲大小的蜆仔肉工夫最多，女工逐粒逐粒揀，啤水啤到無沙無泥，用鹹雜送一碗綿稠潮州白粥，是不少麻甩佬的最愛。

6. 標記樂園潮州粉麵菜館

地址：旺角通菜街12-14號地舖

電話：6423 3843

營業時間：5pm-4:30am

註：疫情期間為Plan B

旺角一向有多間打冷店，其中一間就是開業三十年的標記，七年前搬至現址，以往已有很多熟客，近年因立場鮮明而被不少同路人追捧，長期爆滿。老闆人稱標叔，兒子自稱細標，偶爾在店內幫手。

門口左邊是冷檔，放滿各類滷水鵝凍盤，店內有兩個可以坐人的空間，以價錢平、份量大為賣點，例牌滷水鵝賣八十元，已有十片，細大眼雞魚飯比手掌大一點，賣九十元，以同區打冷店而言頗抵食，味道亦不錯，滷水鵝入味，皮薄而肉質鬆軟，蠔仔粥湯底重口味，入口滿是胡椒、芹菜香味。菜式選擇非常多元化，羊腩煲籠仔蒸飯炒蟹等通通有齊，銀根有限又想支持同路人，可以考慮。

7. 紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街14號

電話：3481 2020

營業時間：星期一至五 11:30am-12mn

註：疫情期間為Plan B

紅伶飯店開業超過五十年，原址於佐敦吳松街19號，歷經四次轉手，2000年起由潮州普寧人陳木宏經營，兩夫婦拍住上，營營役役20餘年，養大四名子女，去年5月，舖頭突然宣佈結業，不過因老闆娘不捨得，加上二子想接手，今年重開，搬往油麻地一個共兩層高、可坐過百人的地址。

紅伶原有的菜式，如招牌的冰鎮芥辣墨魚片、蒜茸炒番薯苗、滷水鵝等均繼續供應，另外亦加入過百款小菜，就連海鮮、煲仔菜、粥粉麵飯都有。傳統潮州菜是強項，冰鎮墨魚片是新鮮貨，灼熟冰鎮，蘸上芥末豉油，爽口幼滑，入口不韌；蠔肉採用陳年滷水膽，加上豐富的香料，鵝片啖啖肉香；蠔仔粥即叫即滾，因為加入較多大地魚碎，所以味道較濃；還有醬煮牙帶魚、炆豬腳及多款魚飯。搬往新店後，價錢貴了不少。

8. 創發潮州飯店

地址：九龍城城南道60-62號

電話：2383 3114

營業時間：11am-12mn

註：疫情期間為Plan B

1971年開業，相信是城中最大爭議的潮州打冷檔，以海鮮價、服務差、只照熟客等惡習而為人熟知。但如論打冷，不能少了這間人稱打冷王的老字號，冷檔是創發的王牌，食物超過六十款，因應時令變換款式，有鷹鯧、斑頭腩、花錦鱔、涼瓜黃豆、糯米大腸、芋泥……琳瑯滿目，令人食指大動；家常潮菜亦出色，煎水瓜烙用正宗潮式薯粉，鮮甜香脆；炒魚麵為自製魚麵，爽滑不黐牙；豆醬雞入味軟腍，豆醬和芝麻醬味香濃；鵝腸拼鵝肝只用新鮮鵝腸，嫩身夠爽，獅頭鵝鵝肝，滑香豐腴，滷水味香濃。

最大爭議的海鮮價，的確不是年輕一代消費習慣那一套，記住可以先問後再決定點菜與否，反正問後不點又不會招來白眼。總之這兒就是貴買貴賣，凍花蟹只取香港水域艇貨紅花公蟹，肉質結實爽滑、鮮甜無比；芹菜蒜仔半煎煮方利：方利兩邊經煎煮，索了上湯和芹菜的味道，甜美滑溜；清蒸琵琶蝦肉質實淨，蘸以桔油提味；鹹菜響螺片湯味鮮濃，響螺清甜爽彈。

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