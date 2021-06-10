「這邊最主要做泰北菜，因為我從小到大也是鄉下人，覺得自己煮那些曼谷菜不算好吃，與其這樣不如煮家鄉菜吧！」豆姨姨說道。熟客來她這家佐敦泰式小店吃飯，不會只吃冬陰功、炒金邊粉，必定點上那些辛香濃辣的泰北小吃小炒才算過癮。其實豆姨姨是個女強人，雖然煮得一手好菜，不過從小到大，從不甘心只做個煮飯婆。

丈夫癌症病逝 開店忘喪夫痛

她來自泰北帕堯，就在清邁旁的一個小地方，六、七歲開始便跟着母親經營士多，在街邊賣雜貨、小吃，從小便覺得當老闆才是第一志願。「我不懂得為人打工，我覺得自己辛苦，比去受人家氣要好，我來香港是因為我覺得香港做生意，能夠賺到錢。」她說。2000年，她得償所願，嫁到來香港，先生是香港人，經營佛舖生意。「他是個很開心、樂觀的人，不太在意金錢 ，也不理會你會怎樣花錢，覺得老婆仔女高興便可以了。」她說。兩夫妻總是合作無間，後來豆姨姨跟先生提議在九龍城開雜貨生意。「因為想接觸多一些泰國同鄉，便開了家雜貨店，他總幫我打點一切，跟客人交流，找生意等。」

原本兩夫婦在九龍城，胼手胝足經營雜貨店，養大幾個仔女，想着退休享清福之際，天意弄人，丈夫不幸得了癌症病逝，臨終時才40多歲。「他得病也沒捱過一年，很突然，因為我先生一向很壯健，我2000年來香港，跟他一起也差不多二十年了，那時我們也討論過當子女出人頭地，我們便回泰國退休了。」她說着不禁便眼眶泛淚，停頓良久才能繼續下去。「其實你問我為甚麼會開這家店，因為我想工作，想透過工作忘記不快，你問我辛不辛苦，我覺得我不怕這樣辛苦。」

助兒子學習打理生意

上年年尾，在佐敦開了餐廳，很多客人、老朋友也前來探望，更重要是整天有仔女陪伴左右。「其實，你總會惦念他們，你永遠也會覺得他們長不。」豆姨姨沒選擇退休，也因為不放心剛出來社會工作的兒子Mansun，怕他吊兒郎當，希望他跟着自己好好學習打理生意。「他喜歡招呼客人，我覺得他適合做樓面，我便幫他打理廚房。」她說。兩母子工作，當然也有讓豆姨姨激氣的時候，常常因為兒子的散漫而激氣。

「其實，我天天也會過來幫手，不過就常常遲到，媽媽便會罵我不守時，不過我也習慣了，有時要扮聽不到才成，她比我勤力得多，她有一百分，我只有五十分。」兒子Mansun苦笑說。在水吧工作的Mansun，每次回望廚房中的媽媽，也會佩服不已。「她甚麼也會負責，要做完所有的工作才會出去休息，從小到大也很照顧我，即使我長大了，當我說有甚麼家鄉菜想吃，她便會去準備材料煮給我吃，現在看她開店，每天在廚房炒炒炒，也瘦多了。」

家傳泰北菜食譜 充滿地道風味

為了兒子，豆姨姨每天都在廚房施展渾身解數，把自小跟從媽媽工作學會的家傳食譜，通通都拿出來，菜式吃起來比平時吃慣的泰國菜，確有不同。「我們泰北那邊，菜式以香料為主，甚少會加椰漿、椰奶和糖，吃起來濃味得多。」豆姨姨道。像吃慣的肉碎生菜包，泰北版本就有點不同，肉碎不會汆水，也不加米碎，乾鑊煸香，加入舂碎的辣椒、南薑、香茅、蒜頭，還有蝦醬炒成，上桌時會再放上炸豬皮，味道偏重鹹辣，口感豐富。辣葉炒雞肉也是招牌菜，雞肉用原粒胡椒、皺皮辣椒所製成的醬料炒香，最後加入辛香十足的大塊辣葉，吃來刺激嗆辣。

還有每個客人也點的清邁拼盤，充滿地道風味，因為泰北人愛以豬肉入饌，一個拼盤有七種方式料理豬肉，包括加入坊間少見，用黃薑做成的辣腸，似鎖匙圈用茅草串起的炸豬肉乾，家鄉寄來的泰北札肉 ，加糯米發酵的酸香腸，大大塊的炸豬皮，香口的烤免治豬肉串，這些香口小吃，嗜辣的朋友，可配上自家製的青辣椒醬吃，味道清酸激辛，相當開胃。豆姨姨最推介拼盤中燜得軟爛入味的泰北豬腩肉，豬腩肉以酸子水浸過，再加香料、咖喱醬燜煮四小時而成。「這咖喱五花腩，食譜源自緬甸的，家鄉每有喜事，結婚、生日，也會煮大鍋出來慶祝，吃來酸酸甜甜， 客人吃過也會覺得像濃味版本的五香肉丁。」

延續亡夫善心 日派200飯盒

對豆姨姨來說，餐廳除了是一盤生意，更是延續先生善心的地方，現在她跟附近的善長、社福機構合作，每天派出二百個飯盒，訪問當天就派發了廚房新鮮即炒的泰式炒河。「下廚是興趣，派飯就是自己喜歡，覺得開心的事。飯盒也是做泰國菜，不過就不加辣椒。」她說。每天早上十一時，餐廳門前便有很多老人在等候，豆姨姨堅持為他們親手送上飯盒，打個招呼，噓寒問暖。「當你看見公公婆婆吃得開心，你自己也會覺得開心，有些人更會拿東西來給我派送，生果、糕餅甚麼也有。」豆姨姨莞爾道。

原本由計劃退休變到開餐廳，生活雖忙忙碌碌，但現在豆姨姨覺得最重要是可以開心地過每一天。「就是有點累，以前因為一切有我先生幫忙打點，我現在要一個人做兩份，以前我不用這樣落手去做，只需要出口，幫忙收錢罷了，現在不同了。」她笑說。開店正值疫情最嚴重的時候，餐廳生意淡靜，小店仍然在守，不過豆姨姨似乎學到了先生的那種樂觀。「這樣的經濟環境，有工作便算萬幸，有仔女在身旁，甚麼也有商有量，互相打氣，便足夠了。」

採訪：胡熙裕

拍攝：鄧廣基

豆姨姨泰式廚房

地址：油麻地炮台街 85 號地舖

電話：9579 1337

營業時間：12nn-10pm，逢星期一休息

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