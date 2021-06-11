煙韌軟糯，滿口椰香，綠白層層交替，鮮艷的顏色、強烈的芳香，一道椰汁斑蘭糕，是泰國熱門街頭小食，來到香港，亦受歡迎，九龍城作為泰菜木人巷，餐廳車輪轉，這家二十多年老店做的糕，依然最得人心。

歷久不衰，全因堅持，椰汁斑蘭糕說易不易，說難不難，花的就是心機時間。餐廳糕點由泰國姨姨親製，以三款粉製成，取木薯粉煙韌，取粘粉彈性，阿婆粉(泰國粗粉)則令成品光滑，加入椰汁，以手輕揉粉糰，靜置十分鐘，待椰汁吸收。再加入椰汁、砂糖、鹽拌成。

九層逐層整 全程40分鐘

粉漿需再過篩，確保無雜質，一分為兩盤。之後處理斑蘭葉，用新鮮泰國斑蘭葉，獨特甜香，鮮嫩翠綠，榨汁過濾後，加入其中一份漿，一盤白、一盤兜綠，兩種不同顏色重叠蒸熟，一共九層，時間要控制得宜，每層只能蒸約四分鐘，一過了五分鐘便會太老，因此整個過程必須在旁監控，相當費心。

蒸煮途中斑蘭芳香不斷飄出，接近四十分鐘的等待，色、香、味俱全的椰汁斑蘭糕出爐。綠白相間，表面光滑亮麗，斑蘭香清新，椰汁清甜，糕點軟滑不膩，除了供應自家幾間餐廳外，還會供貨給不同銷售點，$40/6件，日賣600件，吃的是人手製的用心。

泰式千層糕 $40

小曼谷泰國美食

地址：九龍城南角道9-11號地下

電話：2716 7828

營業時間：12nn-2am

小曼谷泰國美食站

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B02舖

電話：2716 7818

營業時間：11am-11pm

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