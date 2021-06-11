來到西營盤近海旁的干諾道西，最近新開一間三層高的意大利餐廳。開業數月，口碑不俗，「疫市」下，平日晚市都座無虛席。

這間標榜每日鮮製手工意粉的餐廳，老闆兼行政總廚Anthony雖然外表年輕，但餐廳事無大小都親力親為，一時在客人群中穿梭，一時在廚房中埋頭苦幹。看他做意粉時技巧純熟，實在看不出七年前，他是坐寫字樓、歎冷氣的專業會計師。

三十而立 人生逆轉

很多人認為三十歲是人生分水嶺，老闆Anthony亦一樣，他就在這年齡為自己作出逆轉性決定︰「當時我已做了八年會計師，但到了三十歲那一年，就覺得工作永遠一樣，不會有進步的空間，覺得要不是就現在轉行，要不是就永遠不會再轉。」

他坦言自己跟很多人無異，三十歲前從沒規劃將來，因大學讀商科，見身邊同學多選擇會計，便順理成章入行，渾渾噩噩過日子︰「因為所有人都是做這一行，所以當時就覺得選擇這行業是對的，但當我後來當上會計師後，就發覺完全不是自己想做的東西。」

決定辭職重啟人生後，Anthony選擇了自己的喜好﹕學廚﹗原來他一直對開餐廳頗有興趣︰「我覺得，找到一間自己很喜歡去的餐廳，有找到真愛的感覺，因為可以經常光顧這間餐廳，在裏面找到滿足感和快樂，我希望可以創造一間這樣的餐廳。」

紐約學藝 用盡$300,000盤川

辭職後，就買了一張單程機票，一個人前往紐約學習廚藝。到了紐約，他選擇在當地頗有名氣的The International Culinary Center上了三個月短期課程，「在美國紐約及加州，是除了法國外，法國菜最前線的地方，很多知名高級餐廳都在這兒。」他跟其他同學一樣，為了吸取實戰經驗，Anthony絕不放過任何機會，早上上課，晚上到餐廳實習。

「通常早上八時到五時上課，吃一個快餐就去上班，六時至十二時上班，每天如是，沒有一天停過下來。」畢業後，實習餐廳決定將Anthony派遣到集團另一間米芝蓮三星餐廳實習半年，機會難逢，聽起來彷彿一帆風順，但原來這九個月，他連一元薪金都未曾領取﹕「因為實習期間，我是用學生簽證居留，所以不能發工資，純粹用我之前的儲蓄去生活。」最後整個實習過程共花掉近三十萬積蓄！盤川用盡後，雖然餐廳店東想正式聘請他，但因簽證問題，Anthony惟有回港繼續學廚生涯。

回港後，Anthony幸運地在中環米芝蓮兩星法國菜Amber找到工作，今次終於有糧出﹗他由配菜部從低做起，邊學邊做邊吸收，因為表現穩定，更試過有一段短時間，Amber送他到曼谷的其他姊妹餐廳學藝，前後累積了四年經驗：「那時候餐廳有位同事很擅長做意粉，曾在意大利學習，他就教會了我如何去做手工意粉，及其他意大利元素的食物。」因此他今年創業，就選了意大利菜。

主打手製意粉 鴨胸肉醬闊麵全數自家製

餐廳主打意大利菜，手工意粉是招牌菜之一，主要材料跟大部份意菜館無異，都是意大利00麵粉、Semolina麵粉和意大利蛋黃，製作時間長，每次製成品份量少，城中亦已有不少餐廳有做，但他卻捨易取難︰「製作手工意粉，最重要是能夠感覺到它的彈性，那感覺不能直接用紙寫下，雖然搓5分鐘就完成，但每次溫度不同，空氣濕度不同，每次都需要憑感覺，才知道甚麼時候才有足夠彈性。」每天早上，他都和同事用人手和機器壓製麵糰十多次，才做出四客意粉的份量，很花時間。

鴨胸肉醬闊麵 （$178）為自製Pappardelle意粉，廚師先將鴨胸煎香，然後拆肉，再用意大利番茄醬和烤鴨汁炆煮五六小時製成肉醬，並加入雞肝醬，意粉麵質滑溜帶有蛋黃香，用鴨胸製成的肉醬濃厚而且有層次，既吃到芝士香亦嚐到淡淡的葡萄酒風味，醬汁掛麵，每一啖都很滋味。

海鮮意大利扁意粉 ($178）是招牌貨，先用蜆高湯、蝦高湯和魚高湯製成海鮮醬汁，另外炒香鮮蝦和魷魚，加入新鮮製作的手工意粉，待意粉都吸收醬汁的味道，再加入初磨欖油、番茄乾等等加以調味，上枱香噴噴。意粉既有海鮮鹹香，同時有番茄乾帶來的酸香，滑溜而入味。牛尾意大利雲吞($188)皮薄餡足，入口豐富有肉香。部份菜就融合兩地精髓，意式煮鱈魚（$248) 中的蜆肉就選用本地花蛤，肥美飽滿，再用傳統意大利西西里Acqua Pazza處理黑鱈魚，鮮嫩甜香。

出品好，自然不乏識食的食客如Shawn：「我自己都有煮意粉，我知道這裏賣手工意粉，真的不同，很美味。」Anthony亦指餐廳反應相當好︰「預約比我想像中好很多，其實我們剛開業時，有很多挫折，當時可能只有十數位客人光顧。」但現在卻是座無虛席。

放棄高薪厚職，走進熱廚房，還投資近7位數字開業，相信很多人都覺得辛苦又低回報，根本不值得，不過Anthony卻不以為然：「值得，很值得，如果沒有這段經驗，就不會有現在這間餐廳。」他笑言自己極喜歡自己的餐廳：「整間店舖我最喜歡甚麼地方？我整間都喜歡﹗其實整間餐廳想法，就是想像我擁有的一所房子，客人來到，我煮食，就像來到我家。」

Casa Cucina & Bar

地址：西環干諾道西158A號均益大廈3期地下8-9號舖

電話：2887 9666

營業時間：星期二至日 3pm-10pm，歡樂時光時段 3pm-8pm，晚市 6pm-10pm，逢星期一休息

採訪、攝影：《飲食男女》

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