偌大的帳幕放在草原中，內有雙人牀及浴室，蚊帳封得緊密，冷氣清涼舒適，午間睡在裏面，從紗窗望出去藍天白雲，遠處有數隻水牛在翠綠中悠閒吃草，這環境本來已經很放鬆很催眠，加上耳邊時而傳來風聲鳥唱，感覺安詳，不知不覺帶笑睡着。

午睡大過天，一日之中最快樂的四十五分鐘，我習慣了二十多年，有些似癮君子，十分嚴重的那種。在外地旅行如是，與朋友們在街上觀光或購物，時間一到我要先暫停埋位，附近有按摩店最好，否則坐在公園長椅，停車場，商場等待區，咖啡室等等，也可成為叉電站。大家可以想像，作為經驗豐富，可以隨街瞓覺的叉電達人，碰上十年難得一遇的美好午睡，那種歡暢愉快，難以形容。正是上星期，與太太去了貝澳Bull Wave Camp ，二天一夜Glamping 「舒適露營」，發生了這件叉爆電的事情。

時常鼓勵朋友們參加戶外節目，尤其在坐困愁城的日子，當中有科學解釋。人類大概在500萬年前從黑猩猩分支出來，進化至200萬年前成為猿人，到了20萬年前再變為古智人，算是現代人的初型。祖先們一直在原野生活，直到2000多年前，才開始入住「城市」。相較之下，城市生活只不過佔人類演化歷史一小點，深植在我們百萬年基因內，依舊希望擁抱大自然。加州大學研究，一班人在城市內步行半小時，另一班人在森林中同樣時間，再用MRI掃描腦部，後者的平靜區域明顯活躍，不須故意做甚麼，只要身處綠色環境，心胸舒泰是一種DNA自動反應。我試過，在貝澳帳幕內真的試過，這種安詳感又甜又催眠。

有一些朋友說，一生人也少做戶外運動，在炎夏日子，更不行。也是的，所以近年有Glamping 「舒適露營」，睡床、冷氣、洗手間、煮食用具、上網齊備，以前在日本看了一些資料，甚至有按摩浴缸。連續第二年夏天呆在香港，實在悶，甚麼也試一試，才知道本地也有些Glamping選擇，觀星、親子、浪漫，我喜歡近海，於是去了貝澳。

沙灘上有一間餐廳，星期五、六、日營業，在沒有期望的情況下，午餐來一杯冰凍啤酒，一份炸魚薯條，也寫意。買一個一開即彈出來的小營幕，女士們睡在裏面不怕曬。我有輕便摺椅，戴着太陽眼鏡，可以舒適地在沙灘坐半天。前面一羣羣小朋友，很専注的拿着小桶子，坐在海浪處做甚麼呢？走近一看，嘩，原來他們在摸蜆，收穫豐富，大的如半隻手掌，應是沙白，小的五、六款，有花蜆及三角蜆等。貝澳小時來過多次，一直不知道是着名的摸蜆地方，比起坐在屋內打機，小朋友在沙灘上更互動更快樂。我見前面這位小胖子哥哥，帶着妹妹在努力，樣子可愛，不見父母在旁，於是逗他，送一些給我行不行，他皺一皺小鼻子，笑着搖頭，雙手交叉護着小桶。哈哈，好玩，可能我鬍子太醜，嚇怕小胖。這個下午我們在游水，曬太陽，午睡，看小朋友掘蜆中度過，還有啤酒。晚上可以在營地燒烤，我們選擇舒適到底，叫了的士，去下長沙泳灘，坐在餐廳內喝冰凍白酒，看年青人打沙灘排球，看黃昏。這晚有雲，否則睡在帳幕內，可以從窗門外看星。太太說其實望着漆黑夜空也不錯，聽着蟲鳴，晚上本來是這樣子，我們有一搭沒一搭地聊天，她提議，下次帶一個小桶來，我說，如此要早二小時用鹽水先吐沙，豉椒不能缺，沙白可能有些韌，時候短一些，分開來煮可能更佳……說着說着，醒來已天明。

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