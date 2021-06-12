對不少人來說，做蛋糕是療癒心靈的活動，今年創業的蛋糕網店Cherryonthecakehk店主Priscilla Wu 也一樣，「我對所有事都是三分鐘熱度，後來發現自己做蛋糕有天賦，做蛋糕時，內心有無比寧靜，我真的很喜歡做蛋糕。」

Priscilla本來從事股票行業，做了一段時間後，覺得香港生活苦悶，每天都做重複事情，她想知道自己去到其他地方，會遇上甚麼人和事，於是隻身去了澳洲。到埗後，她決定要學習一技之長，就是以往從未做過的烘焙，每天到不同咖啡店吃蛋糕。

當她遇上在悉尼很有名的Black Star Pastry，嚐過最經典的西瓜蛋糕，一試愛上，便決定要在Black Star Pastry工作，見工過程出乎意料地順利﹕「我真是零經驗，店舖說不可以請我，除非我做一些東西給他們試食。」接受挑戰的Priscilla，花一星期時間在家研究甜品，最後做了糯米糍，老闆吃過也覺得不錯，就聘請她於餅店裏工作。

有別於香港工作環境，澳洲人總是十分愉快輕鬆﹕「在澳洲返工好開心，同事會突然載歌載舞，每日返工就好似音樂劇，我覺得做蛋糕就要開心！」她在澳洲生活了兩年，回到香港也想從事相關工作，本到酒店見工，可惜酒店表示澳洲工作經驗不計算在內，惟有到咖啡店工作，前年又開了屬於自己的網店。

網店自由度大，更加適合充滿靈感、想法的Priscilla，她推出了不同款式的甜品蛋糕。當然有Black Star Pastry最經典的西瓜蛋糕（$288/5.5吋），因香港很難買到一模一樣材料，香港人普遍又不愛吃甜，所以她也有做出調整。賣相不一樣，仍保留了西瓜蛋糕應有的清爽，西瓜夾在蛋糕和忌廉中間，感覺清新，很適合夏天。

Priscilla經常嘗試不同食材的配搭，味噌芝士蛋糕（$380）甜中帶點微鹹，味道有變化，十分受男性客人歡迎。她嘗試了十一款、來自日本不同地方的味噌，最後選了偏甘味的味噌。蛋糕入口先是芝士味，味噌慢慢才會出現。酒粕芝士蛋糕（$388）也是和朋友喝酒的時候想出來，將日本清酒加進芝士蛋糕裏，一反芝士蛋糕甜膩的印象。

網店也有推出迷你蛋糕套裝（$158/6件），包括了蜂蜜蛋糕、冧酒蛋糕、味噌芝士蛋糕、酒粕芝士蛋糕、Brownie和林明頓蛋糕，買來跟朋友開派對或是作散水餅也十分適合。

Cherryonthecakehk

Instagram：https://bit.ly/3cSbHVZ

採訪、攝影：《飲食男女》

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