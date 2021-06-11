繼Bakehouse的葡撻、當文歷的牛角包吐司後，甜品界最近又有一物在網上關注組瘋傳，吸引許多顧客慕名而來，它就是只限嘉多利餅屋佐敦分店的法式布甸。

每個法式布甸價值$15，每日製作200-400個，下午兩點開賣，記者現場實測，短短10分鐘已沽清400個法式布甸！嘉多利餅屋店員表示，當日下午1點10分已有顧客排隊。沽清後，記者目測15分鐘內已有10位顧客查詢法式布甸，可見受歡迎程度。

顧客小薯表示因多人推介，所以他專程由港島區到佐敦分店購買法式布甸，因首輪售罄，他最後足足等了45分鐘才買到。另一位不願出鏡的顧客阿Lam表示，產品爆紅已曾嘗試法式布甸，指布甸質感像蛋撻，味道不錯，而且賣相特別，值得一試。

老闆陳先生表示法式布甸已開賣一年多，因為工序繁複，每天只製作40-50個，直到產品在網上突然爆紅，才因應顧客需要增加產量，他解釋布甸做法：「法式布甸最特別是以法國麵包作麵包底，配合布甸進食。而法國麵包因布甸緣故，會變得軟身，麵包包身更美味。採用法國麵包作包底，是因為硬度足夠承托布甸。」 法式布甸是凍食，入口甜度剛剛好，布甸滑溜，同時帶點雲呢拿香味，法國麵包底亦帶點甜香，相當特別。

採訪、攝影：《飲食男女》

嘉多利餅屋

地址：佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖

電話：2682 8019

營業時間：星期一至日 6:30am-8:30pm

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