現代人工作忙碌壓力大，或者經常出外用膳，很容易出現血壓高問題。註冊中醫師黃晶晶表示，中醫認為血壓高與肝腎相關，香港人長期處於高壓狀態，會影響肝腎功能，例如焦慮、情緒焦急或者做事心急，而且有些睡眠質素差症狀，都是肝火旺盛、肝陽過盛情況。另外，長期過勞會令腎氣虧虛，引致腰膝痠軟、夜尿 精神不集中、頭髮易脫落等問題，肝火旺盛、腎氣虛時，很容易有頭昏腦脹、耳鳴問題。另外痰濕體質，即是體形比較肥胖人士，患上高血壓風險比較高。

除了飲用清肝火散鬱湯水或泡茶之外，中醫師推介食用香蕉、蘋果、雪梨、檸檬等高鉀水果，海帶、木耳、蓮藕蔬菜，都是可以降血壓的食物。

清肝火散鬱湯水

夏枯草海帶湯

材料：

夏枯草30克

海帶 2條

蜜棗 1個

陳皮 半個

瘦肉 300克

生薑 2片

做法：

浸泡海帶後洗掉沙石，洗淨其他材料，瘦肉汆水，加水大火煲10分鐘後轉慢火煲60分鐘。一星期飲用二至三次。

夏枯草清肝火、散鬱結，海帶有下火、化痰軟堅作用，搭配陳皮可以和胃。這個湯水性質偏寒涼，體質虛寒或者正值經期女士不建議飲用過多。

清肝火降血壓泡茶

菊花杞子茶

材料：

菊花 5克

杞子 5克

決明子 5克

做法：

洗淨所有材料，加入熱水浸泡15分鐘即成，重複浸泡二至三次至味道變淡。一星期飲用四至五次。

杞子和菊花都有明目功效，杞子可以滋補肝腎，菊花則清肝火，而決明子有降血壓、降血脂的作用。這個茶飲十分適合高血壓或血脂高人士飲用，但腸易激綜合症或容易腹瀉人士不建議飲用過多。

採訪、攝影：《飲食男女》

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