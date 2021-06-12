各位食肉獸有福了！最近荃灣開了間新餐廳，主打燒肉放題，最平$208/人即可食足100分鐘，相當抵食。肉類來自美國、澳洲及日本和牛，部位亦有接近10個，餐廳從佐賀原隻空運原隻佐賀牛，達到 A4級以上水準，霜降等級更達B.M.S 7.0以上，油花均勻，燒起來更柔軟。

佐賀燒肉谷提供5款任食燒肉套餐，最經濟化算的就是套餐C：極上牛小排配海鮮放題（$348/人），任食的款式多達108款，有沙律、肉類、海鮮、小食等，其中牛肉就有牛小扒、牛肋骨肉、一口牛、牛肩胛等，最推薦煙燻壺漬封門柳，有原味、日式醬油及韓國辛辣味可供選擇，即叫即醃，肉香濃郁，入口焦香惹味。

想吃得更豪氣的可選E餐：SRF極黑和牛小排配極上海鮮放題（$438/人），兩小時內可任食124款菜式，亦可任飲清酒、啤酒等。不過店雖名佐賀燒肉谷，但燒肉店並沒有任食和牛套餐，想吃和牛，就得以優惠價$688加購佐賀和牛拼盤，共有八款不同部位：肉眼、後腰肉、西冷、和牛小排、和牛上肉眼蓋、和牛壽司等， 和牛他他滑溜鮮味，入口油潤；肉眼肉味重，油花分佈平均，油香肉香並重。

採訪、攝影：《飲食男女》

佐賀燒肉谷

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心1樓02號舖

電話：2818 2322

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

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