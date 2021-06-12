港式西餅款式眾多，蛋撻、沙翁等固然受歡迎，港式拿破崙亦是不少人的心水，網店Mille_hk 4月尾正式成立，把傳統合桃拿破崙改頭換面，加入眾多新口味，大受歡迎，至今已售出超過500條，不少名人如甘比都支持。

店主凌麗虹Katrina是甜品迷，有次偶然嘗試到古法合桃拿破崙，一試便愛上。 她更到甜品店打工學藝，及到處試食不同千層餅，再花數月鑽研自己喜愛的口味。為了做出最愛口味，她每天早上6時便回到工場開始工作，因為製作時間需時三小時，夾層的合桃蛋白餅要焗2小時多，相當花心機和時間。

每隻賣三百多元，以港式拿破崙而言，相信貴絕全城，因成本貴，食材來自法國﹑美國﹑日本等地，兩層酥皮、兩層奶油忌廉及一層合桃蛋白餅，都各有講究，「希望顧客吃到不同層次，外面鬆脆，夾層煙韌。」原味千層餅($350) 味道不錯，甜度剛好，酥皮質感類似餅乾，十分鬆脆，合桃蛋白餅頗煙韌，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口。

除了原味，Katrina研究了兩款其他口味，包括岩鹽焦糖味 ($380)及竹炭朱古力味 ($380)。岩鹽焦糖味千層餅內有焦糖醬。焦糖味重，十分香甜；竹炭朱古力千層餅內有朱古力。朱古力香滑不膩，甜度適中。Katrina建議如果冰凍後進食，口味更像生朱古力，有興趣就記緊預訂了。

採訪、攝影：《飲食男女》

Mille hk

Instagram：mille_hk

地址：九龍灣常悅道20號環球工商大廈10樓1019室

電話：5502 3338

備注：每⽇新鮮製造，可於下午1時後取餅，並請於3⽇前訂購。

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