眾所周知香港人喜歡去旅行，疫情下背包客Zelia不能出國，索性辭去原本的工作，開一間像青年旅舍大廳的台式fusion餐廳。餐廳叫 旅窩Carpe Diem 的原因是希望餐廳可以成為客人一邊食，一邊分享旅遊點滴的地方。拉丁文Carpe Diem是「活在當下」的意思，她希望客人來到可以享受當下時刻。

相信大家對台灣菜不會陌生，便當、鹽酥雞、滷肉飯也是台灣熱門美食。餐廳雖然主打台式便當，但Zelia就希望可以搞搞新意思，把不同地方的食物融入台式料理。餐廳推出了Tai & Thai Mi系列，以「台」英文Tai配「泰」英文Thai而推出的一個台泰式米粉系列。招牌豆乳鹽酥雞伴泰式米粉（$78），先以美式方法炸鹽酥雞，再配上特製大澳蝦醬和泰式米粉，將美國、香港和泰國三地的味道融入到一個台式料理。美式方法能鎖住肉汁，泰式米粉能減低油膩，大澳蝦醬則為菜式增添風味。

除了便當，餐廳還推出了多士。招牌車打芝士肉蛋吐司配薯條（$92），靈感來自台式早餐店，改用厚切豬扒和流心蛋，令多士整體更多汁。甜品方面，推出了焦糖脆脆香蕉糯米窩夫（$138），用糯米整成的蛋漿，令窩夫口感變得煙韌，煙韌控必試！餐廳還特別改良了一款馬來西亞桔仔青檸梳打（$52），將話梅轉用青檸，味道更切合香港人口味。

Zelia除了是一位背包客，還是一位潛水員。她在旅行潛水期間，看到海底世界充滿塑膠垃圾，嚴重影響海洋生態，所以她不惜增加成本，將環保元素融入餐廳，以可食用木糖醇飲管代替塑膠飲管，為環保出一分力。

採訪、攝影：《飲食男女》

旅窩 Carpe Diem

地址：中環鴨巴甸街42號地舖

電話：9722 0366

營業時間：星期一至日 12nn-8pm

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