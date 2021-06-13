說起白酒，經常忽略了美妙的白葡萄Viognier。「它源自法國隆河谷北面的兩個產區，一個叫Condrieu，一個叫Chateau-Grillet，產量稀少，身價矜貴。」Wilson說。但看看他這次介紹的新西蘭白酒(Millton Riverpoint Vineyard Viognier 2018)，每瓶$188，好實惠。「且聽我說，七十年代法國朗胡區Languedoc-Roussillon，開始大量種植Viognier，它才愈趨普及。」甚至遠渡重洋，來到南半球的新西蘭扎根。

別以為Viognier生性隨和，其實它甚有性格。「這品種早熟，需要在冷涼的地方生長。」Wilson解釋，而酒莊Millton位處新西蘭南島一個知名產區Gisborne的內灣，屬於Cool Climate，氣候跟Viognier的家鄉北隆河谷相近，正好適合其生長。早熟的葡萄通常糖分高，所以釀酒後酒精度亦高，加上其酸度低，令Viognier酒體厚又滑。

Millton這酒莊來頭不小，是新西蘭第一家獲有機及生物動力農法(Biodynamic)認證。釀酒時用上天然酵母，不經過濾，酒的味道份外純粹。呷一口嚐嚐，「入口有蜜糖的甜香，又像蜜餞了的甘桔，味道天然；酒精度頗高，達13.5度，但感覺平衡，喝來又滑又甘，完結時更有少許茴香的味道。」這樣有力的酒，Wilson聯想到用來配蟹，但吃蟹太論盡，倒不如配蟹餅更佳。「我嚐過後有兩種感覺，第一是冰凍的Viognier 配熱辣辣的蟹餅，一冷一熱，感覺舒暢：第二就是這酒好厚身，而蟹餅內有喼汁及甜椒等，味道鮮濃，一定要有這麼強的酒方能襯得起。」

花前月下

地址：尖沙嘴海防道31號2/F

電話：5202 8088

營業時間：星期一至五10am-7pm，星期六日及公眾假期休息

註：Millton Riverpoint Vineyard Viognier 2018 $188

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！