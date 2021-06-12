雞蛋料理是不少人的最愛，香港代表有叉燒滑蛋飯，日本代表有蛋包飯，各有粉絲追捧。今次推介5間各有特色的滑蛋飯名店，各位蛋控要好好留意啦。

灣仔滑蛋飯名店 日式蛋包飯名店 都係同一個人開

每到午市時間，灣仔一班打工仔都要排隊吃午飯，其中最受歡迎，有以滑蛋飯出位的旺記冰室，以及蛋包飯名店Cats’ Eye，但不是很多人知道兩間餐廳其實屬同一集團。不願上鏡的負責人陳先生表示，兩間店的取向有所不同，冰室主要賣通粉和滑蛋飯，因集團旗下還有其他日本菜餐廳，所以滑蛋飯也會使用日本雞蛋。

旺記的招牌菜是自製叉燒日本滑蛋飯（$55）和日本滑蛋叉燒蝦仁雙拼飯（$59），滑蛋半生熟，上枱時看到清透的蛋汁，入口嫩滑，叉燒濕潤，不會乾，一般下午三時前售罄。主角滑蛋選用可以生吃的日本雞蛋，加入日本牛奶，才能做出半生熟的滑蛋，增加層次和滑度，陳先生表示：「好的滑蛋飯，不能靠日本雞蛋就能天下無敵，還需要其他部份配合。」叉燒要配合滑蛋飯，跟平時在燒味店吃到的不同，調味、硬度、脂肪、鹽分都不能蓋過雞蛋味道，因此製作叉燒時，南乳不可以加太多，也會加入日本調味料和日本酒，去配合日本雞蛋味道。醬油用自家煲的蔬菜湯去調校，令甜味不如砂糖的霸道，而是蔬菜清甜，更加健康，而且不涸喉。

旗下另一家日本菜餐廳Cats’ Eye 也是人氣的滑蛋飯餐廳之一，雖然有蛋包飯外形，但陳先生解釋其實這是一間醬汁專門店，只是以蛋包飯的形式去呈現，「因為日本蛋包飯有幾款，一款是包着飯，一款是飯在下面蛋在上面，CAT’S EYE屬於後者。」在滑溜雞蛋下，是餐廳特意調製的醬汁，運用大量蔬菜熬煮，入口甜潤，每日限量40份的和牛漢堡扒，也用了很多蔬菜，使用醬汁來燉漢堡扒，更加入味。

港式風味 大坑鐵皮檔+西灣河士多名店

說到港式蛋包飯，識途老馬會想起在大坑的順興茶檔。茶檔於六十年前在大坑開業，起初賣腸粉、咖啡奶茶，後來推出滑蛋飯，深受街坊歡迎。現在茶檔對面也開設了地舖，但依然有不少顧客愛光顧鐵皮檔，更有風味。招牌滑蛋叉燒飯（$55），炒蛋金黃，濕潤滑溜，蛋香十足。叉燒份量都不少，加上有葱花的豉油，非常香口。生意好的話，大約下午一點半前已經售罄，想吃到招牌菜式，就要早點來到了！

另一推介是西灣河的華記士多，看似小食店，但原來最招牌是芝士咖喱蛋包飯（$43），價錢非常親民。餐廳會在後巷擺枱凳，即使天氣熱，依然有不少人光顧。半熟嫩滑蛋皮，包住豉油雞肉炒飯，份量十足。選用日本咖喱，味道偏甜，加上芝士，味道更豐富。士多開店時間不定，天氣太熱，更會放暑假，想吃到蛋包飯，就得靠運氣了。

大圍居酒屋 最佳旋風蛋包飯

近年於不少日式西餐廳中，都會見到旋風蛋包飯，造型跟傳統蛋包飯不同，以碗盛載，扭成旋風的半生熟蛋蓋著飯。要做得好並不容易，大圍的在家居酒屋，招牌菜式就是旋風蛋包飯（$98）。有別於傳統蛋包飯，以奄列包着飯，旋風滑蛋飯的外形近似蒲公英蛋包飯，同樣以半熟雞蛋覆蓋着飯，不過雞蛋卻扭成如旋風的形狀，賣相精緻搶眼，雞蛋入口嫩滑。雖然食材簡單，但要做到漂亮的旋風形狀，技巧差一點都做不到。

材料簡單，只有飯，雞肉和雞蛋。煎蛋時，火力不能太大，否則雞蛋一下子熟透。右手拿着筷子，左手拿鑊，互相配合，右手順時針轉動筷子，左手逆時針轉動鑊鏟，轉出形狀，趁蛋漿未完全熟透時，就要放在飯上。雞蛋賣相精美，用勺子輕輕按壓，蛋漿緩緩流出，蛋香濃厚，口感嫩滑，拌勻米飯同吃，十分開胃。

旺記冰室

地址：香港灣仔謝斐道130-146地下

電話：2528 2927

營業時間：7am-5pm

Cats’ Eye

地址：香港灣仔汕頭街24號地下

電話：2891 8986

營業時間：11:30am-3pm，5:30pm-9pm

順興茶檔

地址：大坑安庶庇街24號地舖

電話：2576 6577

營業時間：7am-4pm（星期一休息）

華記士多

地址：西灣河筲箕灣道48號地下3B號

電話：25699251

營業時間：8:30am-8:30pm

在家居酒屋

地址：大圍下徑口村154號地舖

電話：26463668

營業時間：11:30am-3pm，6pm-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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