銅鑼灣最近有一間以茶為主的新餐廳，如果你也是愛茶人士，必定會喜歡這裏。這間餐廳將中國茶配搭各種美食，讓人們更能嚐真茶的香氣質感。

創辦人Wing曾於洋酒公司The Edrington Hong Kong 和 Berry Bros. & Rudd工作，對於配搭洋酒有豐富經驗。以茶為餐廳主題，因為她發現同樣是芬芳植物類的紅酒、咖啡和朱古力，人們對於它們有既定的答案，但如果問道「甚麼為之好的茶？」，卻沒有標準答案。創辦人將茶的味道分成不同種類，例如花香、果香等等，客人在品茶的時候，可以更加容易理解茶的味道，消除人們對茶的誤解。

一般在中菜廳飲茶都是用茶杯，但這裏用酒杯。「用不同杯子去喝茶，味道會不一樣，尤其是高級的岩茶，自帶的香氣是很複雜、很細膩，如果只用一種容器去喝的話，可能無法感受多種香氣。」餐廳主要選用武夷山岩茶，因為岩茶是味道最複雜最有層次的：花味、果味、植物味、烘焙味和香料味，餐廳配搭香氣相對的食物，茶的味道會更加豐富，提升味道，茶的單寧也能提升海鮮的鮮味，肉質鬆軟。

以套餐為主，魚子醬品鑒（$1,280）最特別，因魚子醬多配搭香檳，但配搭冰滴百花香肉桂，魚子醬味道可以放大，堅果味、海洋鹹香同乾果味道非常突出。午市套餐（$1,280）和晚市套餐（$2,680）都包括了前菜、冷盤、主菜、甜品，每一道茶都會配搭相應的茶。茶盤一共有三款茶：冰滴桂花香肉桂、凍梅子香普洱、冰滴薔薇香紅茶，配搭相應的小食，小食款式創新，先喝一口茶，吃小食再喝茶，可以品嚐到茶味提升。金箔焗薑糖火山番薯選用印尼火山番薯，配搭第三、四泡熱百花香肉桂，茶味最突出，花香和果香會特別明顯。

餐廳會提供泡茶體驗，「坊間有很多泡茶的活動，但那些偏向是茶藝表演，但我們的沖泡方法是圍繞味道出發。」泡茶體驗只用保溫力強的紫陶壺，可以保留茶葉香氛物質，這個過程也能令客人更加了解泡茶的藝術。

Glassbelly

地址：銅鑼灣恩平道 42 號亨利中心 20 樓

電話：2638 4688

營業時間：11:30am-3pm，6pm-10pm

註：餐廳只接受預訂座位。

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