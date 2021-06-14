近十年，美國農人市場上出現了不少彩色繽紛、形狀各異、品種不同的「家傳番茄(heirloomtomato)」，許多餐室都以家傳番茄沙律作招徠，漸而高檔超級市場亦有供應了。

家傳番茄與一般番茄不同之處主要在於「種子」。番茄的始祖都是野生的，經過數千年來的培植和交配，細小醜陋的野番茄，面目和味道都日見改善。直至二次大戰後，美國一家種子公司以科學方法傳授花粉，在人工控制下雜交，長成的番茄品種，個子勻淨，生產量豐，也有抵禦病蟲害之利。但從這些種子生長下來的第二代，不能延續上一代的特質，難以留種。我們在香港市上看到的多是這些人工交配的品種，往往來自中國大陸，樣子雖然光滑紅潤，但往往徒有其表，內裏中空，味道寡淡。至於進口番茄，價格高昂，在一般街市難以找到。

家傳番茄是不靠雜交，藉着自然的機制，由昆蟲、鳥類或風力作媒介，傳授花粉，交配後所結的果實，承襲了上代的遺傳優點和特質，是新的一代，所以番茄的品種有所增加。自然傳授花粉有時會長出適應力較弱的後代，但農人可擇其最強壯的成品留種，代代相傳，引為家寶。

美國農業自科學化後，實行大規模種植，以成本低、出品劃一，控制了整個市場，許多個別小農都被迫改業。近年農人市場的興起，給小農翻身的機會，而科學農耕對環境的災害，日見顯著，稍為有條件的消費者，都不吝腰間錢，改吃有機蔬果。現在小農都紛紛把祖上留下來的家傳種子拿來種植了。

單說家傳番茄，從六月開始便有收成，當然在季初新登場時取得高價，約三至四倍普通番茄的價錢。但到了八九月，價格會較廉宜。就算在季初，只要你在收市時去市集巡視一番，農人都會降價，只求快快出手，以免番茄太熟不能久留。亞洲人的算盤打得最精，耐心等待到收市前大行掃貨的，大有人在。

很多美國房子，後園都附有空地，到了春末夏初，家家都準備種些蔬菜；有人從種子開始，但多數會到苗圃購買現成的菜苗，不必等待種子發芽長大。我們每年回到美國度假，外子必定大事動工；除草、鬆土、下肥、到苗圃買長得最大的菜苗，希望能及時收成。通常他會種番茄、茄子、意大利瓜等。我則會在前園種些香草，出門一採便有，以求方便。其實城市食水昂貴，但興之所至，種菜只求心理滿足，成本在所不計也。

今年我收到的生日禮物中，最有意思的是何銳林送我的六棵家傳番茄苗，已長至尺來高，開始打花了。品種著名的家傳番茄，種植需時較長，起碼也要七十五天方有收成，多數需時九十天。我們只能逗留兩個半月，似是來不及收成了。

外子把澆水系統修理，每天依時灌溉。今年起步遲，豇豆、茄子都來不及了，只種了家傳番茄和意大利瓜。他又把一畦韭菜灌醒，不消半個月便復蘇，嫩得似草地。很幸運，最粗生的意大利瓜在八月已陸續有收成，他不採嫩的，而讓瓜長至2-3磅重，長逾一尺，十分甜美。

女兒和女婿八月底隨郭偉信的品酒團去了法國，家中種的家傳番茄天天都有收成，有六樣不同的品種。我每天到她家游泳時順便採摘，拿了回家只需用最簡單的烹調方法，都十分美味，市上人工交配的番茄，絕不能望其項背。清滾番茄湯是首選，番茄煮蛋啦，番茄炒蛋啦，番茄煮野生三文魚頭啦，牛肉番茄醬啦，都各有千秋。我們回港後便輪到女兒來我家採收了。

起程回港前我們後園的家傳番茄尚未成熟，但外子捨不得就此把它丟下，隨手摘了四個帶回港，在室內擱置了一個星期，居然成熟可用了，味道真棒哩！

（原文刊於2007年635期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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