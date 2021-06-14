昔日有名人飯堂之稱的駿景軒，三年前由跑馬地搬來灣仔的英皇駿景酒店，位置不就腳(由港鐵灣仔站前行約15分鐘)，但因為食物有水準，不乏熟客捧場，尤其在周末經常滿座。

店子位於酒店的一樓及二樓，地方不大，但環境舒適，客人訂位時，可向侍應說明要吃火鍋還是小菜。這晚我們試的是小菜。既有粵菜也有川菜，款式吸引，收費貴是意料中事。

前菜之一是花雕鴨舌，以白滷水浸一晚，有滷水香又有酒香，順喉而入味。虎皮尖椒，賣相一般但好吃。尖椒以自家製的四川辣醬豆豉和蒜頭去煮，香得來又惹味，不會油淋淋。杏汁白肺湯像牛奶般滑，膠質豐富，豬肺沒異味，還有很香的杏仁味。招牌胡椒蝦，一打開蓋便聞到一陣很香的白胡椒味，蝦有頭有尾，肉質爽彈有鮮味，證明不是用急凍貨。侍應推介的鹹骨大芥菜煲，新鮮豬骨腍滑有肉味，大芥菜夠厚身，加了炸蒜子來煮，湯也特別香。辣子雞賣相很吸引，以四川辣椒乾、青花椒、紅花椒和腰果來乾炒，新鮮雞肉大小恰當，口感酥脆，香而不辣。麻辣水煮鮮魚片，新鮮桂花魚口感爽滑，麻辣的味道層次豐富，大荳芽和薯粉吸了水煮汁的精華，要減肥都忍不住吃。

整體用料新鮮，火候控制恰當，無論是粵菜或川菜，水準都很平均，加上環境舒服，招呼周到，雖然人均消費五百元，但偶然豪一次都值得。

採訪、攝影：《飲食男女》

駿景軒

地址：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店1樓

電話：2961 3330

營業時間：星期一至五11:30am-4pm，6pm-10pm；星期六日及公眾假期 10:30am-4pm，6pm-10pm

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