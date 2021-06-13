都市人無時無刻在用電腦、手機，令雙眼既乾且疲倦。註冊中醫師彭子芯指出，在中醫角度，肝開竅於眼，肝血不足和肝火旺盛較容易令人出現眼睛乾澀問題。工作時看着電腦屏幕，平日經常看着手機，長期用眼過度，加上熬夜睡眠不足的話，很容易令肝血不足。情緒或脾氣容易引致心浮氣躁、憤怒，或者壓力大令人暴躁，都會令肝火比較旺盛，因而灼傷津液，令眼睛容易乾澀。在飲食方面，吃過多煎炸或辛辣食物，或者刺激性食物，例如酒精、咖啡等，都會令陰血受損，眼睛特別容易乾澀。

中醫師既推介養肝明目湯水和泡茶，亦建議平日多吃有護眼作用的食物，例如紅蘿蔔、藍莓、深綠蔬菜和堅果等。

養肝明目湯水

杞子杞葉湯

材料：

枸杞葉 50克

枸杞子 10克

沙參 10克

玉竹 10克

紅棗 2粒

排骨 半斤

做法：

洗淨所有材料，排骨汆水，紅棗去核，除了杞子之外，所有材料加入清水，水滾後轉小火煲60分鐘，最後5分鐘加入杞子。一星期可飲用二至三次。

杞子和杞葉都有滋補陰血肝腎、明目作用，杞子吃多了會有潤腸作用，所以大便稀爛人士不適合飲用。

清熱明目泡茶

夏枯草菊花茶

材料：

夏枯草 5克

野菊花 5克

石斛 5克

做法：

洗淨所有材料，加入熱水焗10分鐘即可飲用。一星期飲用三至四次。

夏枯草和菊花都有清肝熱作用，眼睛乾澀和帶紅者都適合飲用。但體質虛寒人士或腸胃虛弱人士都不適合飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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