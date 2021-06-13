「我簽了約後就出現這疫情，現在勉強有人工，但投資的錢是一分錢也賺不回來。」已屆六旬、滿頭白髮的文先生說，用上最精簡的人手，一個能幹的太太，全力主理廚房所有事，讓他一人專注於樓面、水吧，兩公婆胼手胝足，在這小小車仔麵檔，已捱去一年多。

曾開中港貨櫃車公司 月入20萬

「一開始我不支持的，因為我不想做，我知道做飲食業的辛苦。」比文先生小15年，四字頭的文太太直言，會這樣說，全因文先生多年來從沒做過飲食業廚房。如今六字頭，小時家貧，年紀輕輕已出來幫做裝修的爸爸忙， 19歲還直接出來做裝修判頭，後來移民加拿大再回流，當上中港貨櫃車司機，及後建立了自己的公司，有一隊約十五部車的車隊，當時收入大概20萬一個月，風光一時。

後來中港貨櫃業步入黃昏，文先生轉型做客貨van，因為年紀開始大，體力負荷不到，亦差不多到退休時間，於是便有開食店的念頭，「因為愛吃，就想到不如做一家小小的店，跟人分享飲食心得。」投資30萬，在跑馬地開了一間車仔麵店，亦是該區唯一一間車仔麵店。

零味精湯底 二十斤豬筒骨熬湯

丈夫想做，太太只能嫁雞隨雞，文先生主外，身材富泰的文太太則主內，這對夫婦是這家車仔麵檔的招牌。主打車仔麵，清湯底下足心機，零味精，用上二十斤豬筒骨、脊骨、雞殼，和三至四斤自家炒香的蝦殼， 共同熬製約四至五小時，翌日再翻熬兩至三小時，味道更突出，蝦殼亦帶出海鮮香。

配料多元化，店中主打滷水菜式，文太太是福建人，家中常煮滷水，於是她買來雜貨店最普通的一包滷水香料包，加上自家經驗，加入香砂仁、芫荽籽、丁香添香，以黃橘子調色，嚐過的食客也讚好，「其實我是小師奶來的，也不是了解得很透徹，我覺得這樣可以添加下去，或者增加香味、去除腥味。」部份坊間的滷水死鹹，但文太太做的尤其有滷水香。

配料用心製 牛脷滷40分鐘

用上潮州滷水處理手法，豬皮、豬紅、蘿蔔這些常見的車仔麵配料，客人下單後才切，再浸在熱滷水中加熱，然後才出餐，維持肉汁的鮮味，食材不會因為長期浸着而變腍。

經典車仔餸牛孖筋，不像坊間做得軟腍黏口，他們選擇做得有咬口。「以往我的滷水豆腐也是取貨，我就嫌豆腐不夠滑，而且很多時也炸得太過火。」於是他們買布包豆腐，自己輕輕炸到金黃色，「這樣皮不會太厚太韌，豆腐心也軟滑。」車仔餸中少見的牛脷，他們亦做得表面爽脆，中間軟 ，下的功夫亦不少，出水後再烚70分鐘，過完冷河就要人手搣脷苔，搣好脷苔後，就再放回滷水中浸約40分鐘，待其軟硬度適中。

加賣特色美食 福建牛肉筋滑湯鮮味足

除了車仔麵，店中還賣不同地方的特色美食，如台式肉燥飯、福建牛肉筋滑湯。福建牛肉筋滑湯以新鮮牛肉連筋一起製作，用木棍扑至牛肉滑般，在清湯底上，加上芫荽、薑絲、芹菜粒，帶出牛肉的鮮味。

「最簡單一句話，只要你肯用心去做，不斷去嘗試做一個味道自己喜歡的，我自己覺得怎樣好吃也沒用，最重要是普遍客人也覺得味道好。」店中不少街坊熟客，成為文先生文太太的動力。文先生道：「不賺錢的生意，我想很多人也不會做，真的多得這裏的街坊，他們在精神上很支持我。」，至於文太太，雖然一開始不贊成丈夫開店的想法，但直到此刻，亦得到一份滿足感。「食客喜歡食物，讚煮得很有家的味道，會很有滿足感，覺得煮得辛苦，也是值得的。」

採訪、攝影：《飲食男女》

開心車仔麵

地址：跑馬地奕蔭街38號地下3號舖

電話：5394 7870

營業時間：星期一至日11:30am-9pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！