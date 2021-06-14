尖沙嘴Artisan Lounge下午茶一向人氣，最近跟名牌Burberry合作，推出下午茶套餐，以品牌最新系列的產品為主題。

Artisan Lounge x Burberry 下午茶（$798/兩位）供應日期由6月14日至7月2日。一共有六款鹹點和六款甜點，附送的熱咖啡印上Burberry標誌。每款茶點都選用新鮮或有機食材，配搭創新。青瓜三文治卷一般會用麵包夾着青瓜，但這次反轉，青瓜在外，賣相更加好看，麵包濕潤，入口清新。茶點都加入了食用花，甜點賣相色彩繽紛，更加華麗。印度芒果之王阿芳素芒果棒，選用印度阿芳素芒果，保留芒果的天然甜味。朱古力脆圓柱外觀概念來自羅馬圓柱，充滿創意。日式抹茶忌廉卷選用宇治抹茶，味道濃郁，蛋糕鬆軟。

Artisan Lounge x Burberry 下午茶

價錢：$798/兩位

供應日期：即日至7月2日

Artisan Lounge

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下008-008A號舖

電話：2601 3428

營業時間：11am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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