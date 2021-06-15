無辦法去旅行，在香港「心掛掛」？最近尖沙嘴新開了一間韓國餐廳，餐廳以韓國路邊的美食車為設計藍本，處處都是打卡位。

談及韓國，大家一定會想起炸雞。這店有原味、醬油味和甜辣味的炸雞，老闆亦強調要使用韓國的炸雞粉，雞塊才會有酥脆的口感。餐廳亦主打韓國人喝酒必備的鍋物，較特別的有「醬煮辣雞腳鍋」（大 $198、中 $138），以秘製醬汁和大葱做湯底，加入雞腳，把湯煮滾約十五分鐘，收水後湯汁變得濃稠，令雞腳更惹味。若嫌雞腳有骨，吃起來太麻煩，還有「街頭魚糕串串」（大 $198、中 $138）可供選擇。魚糕鍋用昆布、蘿蔔、胡椒和青陽辣椒煮成湯底，不要看湯底顏色清淡，魚糕配以醬油、醋和洋葱調配的醬汁，味道酸甜，同樣惹味。

餐廳亦自行調製了多款米酒、燒酒和啤酒，「原味Milky米酒」（$65）加入牛奶，口感較濃稠，有暖胃的感覺。「甜甜草莓燒酒」和「芒果綠茶燒酒」（$65）味道較甜，適合不喜歡酒味的朋友。如果不想喝酒，店內亦有來自韓國的無酒精飲品可供選擇。

大家平日會想起的韓國食品都可以在這裏找到！不過食物就沒有太大新突破，勝在環境讓人有置身韓國街頭的感覺，若想過一過去旅行的心癮，都可以一試！

採訪、攝影：《飲食男女》

hoo韓國包車

地址：尖沙嘴厚福街12-12A號藍馬商業大廈22樓

電話：9229 5812

營業時間：星期二至日、公眾假期及公眾假期前夕12nn-4pm， 6pm-10pm；星期一休息

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