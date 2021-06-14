香港從來都是漁港，魚穫豐富，香港人亦以愛食海鮮聞名，無論是上酒樓吃蒸海斑，還是家常便飯的鯧魚泥鯭，餐餐「食魚噒骨」都不厭。於是港九新界的茶餐廳快餐店，午市多提供蒸魚配一碗白飯的客飯套餐，四五十元有交易。精選五間有抵食美味蒸魚客飯的店舖，區區有食神。

流浮山批發價$48清蒸金鼓

靠海吃海，城中三處漁民聚居地，都有多間小店午市提供蒸魚客飯，海鮮勝地流浮山自然不例外。開業半年的后海灣小廚，晚市主打海鮮小炒，午飯主力賣客飯套餐，「通常有三至四款選擇，例如今天會有果皮蒸金鼓、蒸三刀魚和清蒸黃腳鱲。」老闆許子文說。

大部份蒸魚套餐都只賣$48，每條八至十両重，雖然不算很大條，不過新鮮生猛。老闆最推介吃金鼓︰「金鼓現在當造，通常我朋友隔天會到外面蠔排釣，由這裏乘船出海，大概30分鐘就可到達蠔排釣魚。」果皮蒸金鼓（$48）魚皮甘香，肉質鮮嫩，每隻都比手掌更大。清蒸黃腳鱲（$48）性價比亦高，腩位魚油豐富，魚香十足，肉質嫩滑。

賣得便宜，皆因老闆家人在流浮山做海鮮批發：「每日我叔叔都送很多漁産到流浮山，因為他做海鮮批發，會批發到街市和酒樓等地方，每日會為我留大約一百五十條魚。」老闆表示，蒸魚套餐每天11時左右開始供應，至兩三時左右就會售罄，平日大概可以賣出120份，假日流浮山人潮擁擁，可賣至300份。

筲箕灣茶記 熱賣水上人鹹鮮蒸魚客飯

離開流浮山，另一處漁民集中的地帶，就是港島東的筲箕灣，由水上人主理的金東大，午市同樣有蒸魚飯。「我們店的客飯套餐，多數有鹹鮮魚和梅菜蒸鯇魚，其實很多人都喜歡吃蒸魚客飯，味道鮮，夏天比較易入口。」金東大老闆輝哥表示。

蒸魚飯餐只有兩款，其中一款是天天款式不同的特色鹹鮮，每天有兩三款魚。鹹鮮是指用鹽醃製鮮魚一晚，令它帶有鹹味，同時便於保存。「以前漁民在海上面沒有冰箱，為了將捕獲回來的海魚保存久一點，就想到用粗鹽來醃製，醃好的魚就成了鹹魚及鹹鮮魚。」輝哥解釋。

蜑家薑粒蒸鹹鮮魚（$68）每日款式都不同，拍攝當日就有星斑、沙巴和石鰟。星斑用鹽醃製後，魚肉會變成雪白色，肉質結實，吃起來比較有肉感和口感；鹹鮮石蚪質感就較滑身，味道鮮甜，各有特色。比起一般茶餐廳蒸魚，價錢的確貴一點，但無論擺盤味道都明顯有心思多了，因此有不少捧場客，老闆笑言以往將軍澳開茶餐廳時，每日等閒賣出一百份，食客多是地盤工人：「地盤工人特別愛吃蒸魚客飯，他們覺得容易入口而且開胃，因為地盤工作會流很多汗，鹹味可以補充鹽分。」

鴨脷洲街坊小店食罕見海魚

說到吃海鮮，不少得去香港仔鴨脷洲。去年開業的美美小廚專做街坊生意，蒸魚套餐款式日日不同，有時候會有罕有海魚。

蒸魚套餐一律$42，有原條蒸魚、例湯、白飯、熱飲，份量十足，原條即叫即蒸，有的甚至一客有兩條。別以為是尋常鯇魚，小店賣的，都是新鮮海魚，「甚麼種類都有，有雞魚、『南油』的池仔，有馬友、金鼓、撻沙、 黃鱲鯧！」老闆MayMay店舖賣的蒸魚，一部份採購自魚市場，一部份來自老闆的釣魚朋友，不少在市面罕見。如她提及的「南油池仔」，「南油」所指的是南海油田，位於南中國海，是不少釣魚迷的熱門地點，漁産豐盛，老闆形容，池仔味道像鯖魚一樣，配上麵醬蒸煮，鹹香令魚肉提鮮之餘，肉質更是滑嫩多汁，輕易夾出一大塊雪白魚肉，配飯一流。

廚師也非尋常人，「師傅是水上人，她十分厲害！」蒸爐旁邊的恩媽，就是老闆口中十分厲害的廚師，所有蒸魚都由她主理，一手包辦劏魚、打鱗、清洗到調配味道，煮法就清一色清蒸，或加鹹香麵醬蒸池仔增加魚香；或加果皮蒸金豉辟腥；或以豉汁蒸雞魚，鮮甜魚汁混和豉汁，用來撈飯已令人口水直流。

上環打工仔必食蒸黃鱲鯧 觀塘工廈人氣飯堂

除了三間靠海餐廳有抵食蒸魚客飯，其實商業區亦有好選擇。位於上環的長龍食府，主打健康蒸餸客飯，如蒸魚、蒸雞、蒸肉餅等，每日只做午市，不少OL都喜歡光顧。

熱賣款式是蒸魚，只用海魚，天天款式不同，老闆王先生每天早上都從街市買回來，魚種不限，最緊要新鮮：「通常都是鯧魚和黃花魚，買回來之後先清洗乾淨，刨走表面的鱗片，清理乾淨內臟，因為處理不好就會苦澀。」

洗好後，配豉汁、薑絲，放入蒸爐蒸15分鐘便完成，原汁原味夠新鮮。豉汁黃鱲鯧（$58）最受歡迎，廚師將黃鱲鯧以蠔油豆豉等醃製後，然後再蒸熟，厚肉且滑，「我們想清淡一點，健康一點，不會有太多調味。很多客人都不想吃太多肉，因此就選擇吃魚。」老闆續說。

最後是位於觀塘的雍雅食堂，大廚兼老闆出身沙田老字號雍雅山房，數年於於熟食中心開業，午市賣客飯，晚市提供私房菜，甚受歡迎，去年搬往同區工廈。午市蒸魚客飯的賣點是份量十足，每份蒸魚客飯賣六七十元，不過對比之前介紹的店舖，蒸魚體形偏大，原條蒸好上枱，更加有住家飯感覺。清蒸彩虹鯛（$65），肉質結實，魚香突出，碎骨少，入口啖啖肉，非常滿足。

后海灣小廚

地址：元朗流浮山大街45號

電話：2472 1460

營業時間：7am-9:30pm

金東大蜑家私房菜

地址：筲箕灣筲箕灣東大街59-99號東威大廈地下5號舖

電話：2569 4361

營業時間：11am-10pm

美美小廚

地址：鴨脷洲大街112-118號東南大廈地下（悅海街悅海華庭對面）

電話：5400 9289

營業時間：6am-3pm （星期日休息）

長龍食府

地址：上環畢街11號地下

電話： 25430078

營業時間：星期一至五 11:30am - 2:30pm (星期六、日休息）

雍雅食堂

地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈13樓1306室

電話：9268 8749

營業時間：12nn-2:30pm （私房菜晚餐須預約）

採訪、攝影：《飲食男女》

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