連續3年獲得米芝蓮一星殊榮的金色不如帰，最近在銅鑼灣開設新分店-牡蠣不如帰，是香港少有以蠔為湯底的日本拉麵店，由日本米芝蓮星級廚師山本敦之先生親自研製湯底煮法。

「這次拉麵的概念，是以『只有在此店才能吃到的各種味』而構成的一碗拉麵為主題，希望大家可以食到一個很創新的味道。」米芝蓮星級廚師山本敦之先生表示想製作一個獨特自家料理，於是推出用蠔做主打的菜式。

他坦言蠔是一個非常困難處理的食材，因蠔味一向濃烈，很難讓人吃到最後都不會覺得飽膩。所以在這味道的處理花了很多功夫。湯底每天新鮮熬煮，以數十斤鮮蠔及秘製配料，經低溫慢煮提取蠔的甘甜與旨味，配合每天煉製的鮮蠔油及蠔醬來做湯底。煮麵亦有講究，香港廚師謝師傅表示日本公司要求嚴謹，麵條倒進湯底前必須搖晃30-40下，麵條完全瀝乾，才可倒進湯頭，避免影響湯底濃度。

牡蠣鹽味拉麵（$118）以牡蠣黃金湯作湯底，蠔的味道濃郁，配合爽滑的拉麵及慢煮叉燒，味道配搭相當出色。拉麵帶點陣陣蠔的香氣，首啖湯便能嚐到蠔的鮮味，鮮甜可口，拉麵口感細膩，層次豐富。

除了拉麵，牡蠣不如帰亦推出其他以蠔為主打的小食。醬漬牡蠣一口飯（$68），以鮮蠔湯煮成的蠔飯，伴醬油漬廣島蠔及青瓜，蠔香和鮮味濃郁，同時帶點青瓜的清新，味道出奇地匹配。菇燒牡蠣串（＄62）同樣使用日本廣島蠔，包着直菇、紫蘇葉及風乾火腿，再汁燒，幾者味道十分匹配，又不會遮蓋蠔的鮮味，味道一流。

牡蠣野菜天婦羅（$88），採用日本蠔作天婦羅 ，伴以粟米，明太子釀尖椒及季節野菜。因為蠔本身為易出水的食材，因此天婦羅粉漿的濃稠度相當講究，粉漿厚度剛剛好，蠔鮮甜香脆。而蠣泡茶漬飯（$65）以蠔湯再煮成蠔飯，配日本廣島蠔及加入「牡蠣黃金湯」，配合辣根等配料，拌和後食用，連湯一起喝下。湯底清甜，蠔味濃，值得一試。

新店裝潢與一般傳統麵屋設計不同，色彩繽紛，環境舒服漂亮。每張餐桌都有食法介紹，大家不妨參考。

採訪、攝影：《飲食男女》

牡蠣不如帰

地址：銅鑼灣Fasion Walk 百德新街57號地下A號舖

電話：2802 9278

營業時間：星期一至日 11am-10pm

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