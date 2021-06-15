近年長洲，除了以往聞名的黎恩記、陳通記等，還開了不少特色新店，如前Hotcha成員Regan所開的ONEDAY、以炸雞聞名的熾工房、賣抵食牛角包的晴小巷，令島上美食越來越多選擇。現在連地道的印尼菜和星馬菜也能找到。

印尼華僑＋新加坡人 搬上長洲開店

這間島上唯一的正宗印尼菜及星馬菜館，名為「嚟食」，外賣為主，由香港出生的印尼華僑Yuki和新加坡人丈夫Aaron，還有Yuki姐姐Faye一起經營。來港多年的他們，都非長洲居民，不過疫情下，三人從事的旅遊業、設計及零售工作都大受影響。

「我們以往很喜歡長洲，又有親戚是島上人，故經常來玩。」到島上散心解悶的三人，去年留意有舖位招租，而Faye又一向喜歡煮食，三人商量後把心一橫，雖然零飲食業經驗，去年中仍決定在長洲開一間小店。Faye和Aaron準備材料及入廚，Yuki負責店舖營運，「想試一試，長洲人會喜歡我們的菜式味道嗎？」

自製參巴醬及沙嗲醬

店雖小，卻提供三十多款菜式，分印尼及新加坡兩大菜系，前者有印尼炒麵、巴東牛肉、一口黃梨酥等，後者就有肉骨茶、沙嗲等。小店用的食材跟市區的星馬印尼菜館差不多，但兩位大廚卻不用現成醬料，寧願花時間用東南亞香料、醬油來製作家鄉口味的參巴醬和沙嗲醬，「這是我們家的味道，Aaron也有家傳食譜，醬料就是做家傳菜的靈魂。」

於椰漿飯、印尼炒麵用上的參巴醬，是大廚每隔數天把蝦醬、辣椒、蝦等材料磨碎，然後人手炒製大半天而成，還有兩款口味供客人自選，一款味道較適合本地人口味，另一款加入了魚乾，入口更香辣。秘製香雞椰漿飯（$68）的飯底會用白米，加上椰汁、香茅、斑蘭葉煮，充滿椰香，米飯乾身分明。

沙爹醬也是自家炒製，花生味濃，口感也更豐富。印尼沙嗲（$88/6串），也就是串燒，有豬肉、雞肉和牛肉，每天以香料去醃肉，燒香後，濃郁惹味，再加上自家製的沙爹醬，甜甜辣辣，風味地道。巴東牛肉配椰漿飯（ $88）最受外國客人歡迎，娘惹做法，由醃肉到炆煮需時三天，牛肉軟腍，非常入味。

搬往長洲居住

開業一年，已有不少熟客，一月搬到長洲居住的食客Ellen表示：「每星期起碼吃兩次，食物很新鮮，很有地道口味。」於新加坡出生的演員雪兒亦曾在訪問中讚美小店出品。

因創業而進一步認識長洲的他們，對長洲印象越來越好：「跟市區有點不同，鄰舍關係很好，這裏很重人情味，到處都是街坊，整個島的人都可以打招呼，生活很開心。」為了這份人情味，三人早前更齊齊搬到島上居住，成為長洲島民一分子。

嚟食

地址：長洲建新里5號地舖

電話：5245 5961

營業時間：星期一至五12nn-8pm，星期六及日12nn-7pm（星期二休息）

採訪、攝影：《飲食男女》

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