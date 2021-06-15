今集《食勻18區》，Son姐又再出動，入到屯門食她最喜愛的上海菜。試食菜式前，她看見枱上放了一個木架，架上放了多款茶包，老闆Ray隨即說：「其實可以先選茶，我們的茶有不同口味，一人一包。」Son姐聽取老闆推介，選擇味道較甘的人參烏龍，她說：「我想撕開包裝看看，裏面真的有一粒粒的人參烏龍。」每人有一個小茶盅，放進茶葉後，自行加熱水進去。「用茶盅盛茶，這件事真的年代久遠，茶要焗一焗才出味，稍後才喝。」

原條沙巴龍躉起肉做涼菜

焗茶的時候，當然試一下菜式，第一道先試食涼菜魚躍龍門($88)。以原條沙巴龍躉起肉，接着輕輕灼熟，之後過冰水令魚肉收縮，然後用芫荽、京葱和紅蘿蔔調味，十分適合夏天食用。Son姐說：「這道菜對於我這類愛吃薑葱的人，美味到沒朋友，吃第一口時，令我想到粥店的爽脆魚皮。其實沙巴龍躉有種特色，就是魚味不重，反而令這道菜的葱、芫荽、薑絲香味更突出。」味道不鹹，而且凍凍的，Son姐認為比想像中好食，「而且幾清新，作為開胃菜相當不錯。」

店名叫「紫砂燉湯」，因此這店的招牌作便是燉湯。Son姐說：「剛才與老闆傾談時，他說有道菜是限量版，到底甚麼是限量版呢？」Ray解釋燉湯並不是限量，只不過每天也會決定做多少份燉湯，售完即止。」Son姐對此笑說：「即不是限量版，而是手快有手慢無版。」今次要試的是羊肚菌合桃燉雲吞雞湯($208)，Son姐立即拿起勺子並說：「我也要看看有甚麼料，這裏有半隻雞，有雞腳瘦肉很足料，基本上放滿材料，連羊肚菌也很大件。」燉湯足料，至少要燉五、六小時左右，份量大，可六人分享。Son姐說：「喝得出沒味精，雞肉亦很滑。」

特色小籠包黑白分明

食上海菜當然要試小籠包，不過今次並非食傳統口味，而是食魔鬼天使小籠包($58)，一籠四隻，黑、白各兩隻。Ray說：「這道比較特別，黑色皮叫魔鬼小籠包，用上無添加墨魚汁製作外皮，餡料有黑蒜和豬肉，上面則加了點海膽；而白色則是天使小籠包，上面加了魚子醬，裏面有豬肉和原粒帶子。」Son姐急不及待，先試食魔鬼小籠包，怎料一夾起就爆汁，「濺至周圍都是，真的很多汁，味道很特別，平衡得幾好。它有傳統小籠包應有的多汁及香氣，亦有蒜頭味，而黑蒜可以平衡，令到小籠包沒這麼膩。」至於天使小籠包，味道雖較清淡，但卻令她想起馬蹄肉餅那種鹹鮮的味道。「大家一定要試這款，因為有肉餅的感覺。」

主菜還有Son姐手到拿來的酸菜魚($238)，Son姐說：「每次去餐廳食酸菜魚，也告知別人我有一個綽號，我是酸菜魚能手。」食魚之前，她覺得用新鮮青花椒是較特別的做法，Ray說：「用新鮮青花椒，一來是較美觀，二來則不想酸菜魚太重花椒味，這樣會變了很麻。」魚片用桂花魚，十分嫩滑，Son姐說：「桂花魚雖然是淡水魚，但如果不新鮮，灼時間又長了，很容易過老，或者會有腥味，但這魚片真的很新鮮。」薯粉用上扁身的，全因老闆較喜歡重慶酸辣粉，所以沿用酸辣粉的薯粉。Son姐試食過後，認為味道略淡，「我重口味，習慣較麻的味道，辣度反而覺得不錯，但喜歡再麻一點。」隨後她詢問老闆可否向店員要求多麻多酸菜，怎料老闆指可因應食客不同要求而製作，Son姐說：「人人說Son姐出去吃飯跟其他人有甚麼不同，其實最大分別只有一樣，不是因為我是Son姐，是因為我會問。」拉麵也是這店的招牌菜，做的是蘭州拉麵，即叫即拉。Son姐試食完葱油開洋拌麵($62)後，認為手拉拉麵真的有其好處，「雖然我們拍攝，已放了一段時間，但麵身也不會發脹，依然也是那條麵本身，美味。」

第二個胃食拔絲菠蘿

最後當然是甜品時間，今次試食拔絲菠蘿($168)，製作繁複，菠蘿較其他生果多汁，一定要將表面的水分印乾，才可以上糖。如客人在餐廳慶祝生日並切蛋糕的話，可免費獲贈拔絲菠蘿。Son姐說：「女人對甜品真的有第二個胃，這甜品口感頗得意的，入口很脆，裏面又會爆汁，沒有一般拔絲甜品的甜，因為菠蘿的酸味可以平衡，肯定美味過拔絲香蕉。」她總結這餐上海菜十分圓滿，「不像一般上海菜，食完覺得很肥膩，尤其用這道甜品作結，覺得很清新。」

採訪、攝影：《飲食男女》

龍門一番 上海·紫砂燉湯

地址：屯門屯隆街2號屯門時代廣場2樓26-27號舖

電話：3594 6425

營業時間：星期一至五11am-5pm，6pm-11pm；星期六、日及公眾假期 11am-11pm

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