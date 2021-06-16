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中環美食下午茶｜酒店$698/兩位禮帽下午茶 6款鹹甜點 送限量版絲巾

49分鐘前

多間酒店推出特式下午茶，如果熱愛時裝的女士，中環香港美利酒店最近推出禮帽下午茶，就相當特別，由主廚Alexandre Viriot製作以禮帽為主題的6款鹹甜點，可試戴由本地帽飾品牌Artisan Blossoms 的設計師Imellda Ho 設計的禮帽。

多款鹹甜點都特意設計成小禮帽造型，相當有趣。最美味鹹點是意大利風乾牛肉三文治，風乾牛肉、風乾番茄醬與格魯耶爾芝士配搭不錯，口感豐富。甜品相當多選擇，藍莓雲呢拿泡芙外貌趣致，酥皮鬆軟，滿口是雲呢拿忌廉，忌廉香滑，甜度適中。朱古力伯爵茶蛋糕和香甜白桃撻同樣以禮帽作造型，外貌精緻，打卡一流。朱古力伯爵茶蛋糕是經典配搭，朱古力的香滑與伯爵茶的香氣相輔相成，味道不錯。打開香甜白桃撻的黃色禮帽會發現白桃果肉和白桃慕絲，味道清新，值得一試。

顧客可在餐廳試戴指定款式的禮帽，再上載至社交平台，標示餐廳及本地帽飾品牌的賬號，可獲贈限量版絲巾一條。

採訪、攝影：《飲食男女》

香港美利酒店 禮帽下午茶

地址：中國香港特別行政區中環紅棉路22號26樓 Popinjays

電話：3141 8888

日期：即日至6月30日

時間：星期一至五 3:30pm-5:30pm；星期六至星期日 4:30pm-6pm

價錢：$698+10% (兩位）

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