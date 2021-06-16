最近天后開了一間主打健康素食的Café。除了有素食餐牌外，Café還有低碳水化合物配高蛋白質的餐牌，適合一眾健身人士。

做化妝師的老闆Coey工作忙碌，但她一直都有一個開餐廳的夢想。疫情下，化妝師工作量減少，機緣巧合下認識到兩位合夥人，令她能慢下來追尋夢想。餐廳的名字都是以她自身的經歷命名，Coey說：「我們寓意Coast是一段旅程的意思，所以就有門口打卡牆的那句標語，就是Life is a Coast to Coast Journey。我們想寓意人生就好像一段又一段的旅程去組成，想鼓勵每一位都在每一段不同的旅程上，一直去追尋新的機會，並可以追尋自己一直想試的東西。」

餐廳主打健康、好味又飽肚的食物，打破一眾健身人士對健康餐都是淡味的想法。其中一個就是減辣版冬陰功意大利飯配虎蝦（$118）。意大利飯用自家特製的減辣版素食冬陰功醬煮成，醬由多種泰國香料打成，味道濃郁。餐廳還有提供素食版全日早餐（$138）和一個創新椰菜花飯系列。泡菜炒椰菜花飯配雞髀肉（$88），由新鮮椰菜花打成一粒粒白飯的大小，然後配泡菜和豆腐一起炒，變成一碟零澱粉質，高纖維的菜式。

Café當然不少得咖啡和Smoothie。餐廳咖啡豆種類豐富，務求為客人沖出適合他們口味的咖啡。Smoothie選用100% 果汁打成，絕大部份無添加糖分。最後提提大家，這是一間寵物友善的餐廳，養了寵物的朋友可以多多留意。

採訪、攝影：《飲食男女》

Coast Coffee

地址：天后天后廟道17號地舖

電話：5645 5732

營業時間：星期一至日 7:30am-08:30pm

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