茄汁酒釀蝦仁

材料:

蝦仁 1包

蒜頭 2瓣

茄汁 2湯匙

酒釀 2湯匙

糖 2湯匙

茄膏 1茶匙

步驟:

1. 蒜頭去皮、切碎。

2. 將茄汁、酒釀、糖、茄膏、少許水混合。

3. 燒熱油,加入蝦仁,煎2分鐘,取出。

4. 原鑊燒熱油,加入蒜頭,炒2分鐘,加入蝦仁、醬汁,炒2分鐘。

Stir fried Shrimp meat with Ketchup and Fermented Rice

Ingredients:

Shrimp meat 1 pack

Garlic 2 slices

Ketchup 2 tablespoons

Fermented rice 2 tablespoons

Sugar 2 tablespoons

Tomato paste 1 teaspoon

Steps:

1. Peel garlic and mince.

2. Mix ketchup, fermented rice, sugar, ketchup, a little water.

3. Heat the oil, put in shrimp meat, pan fry for 2 mins, then take out.

4. Heat the oil with the same pan, put in garlic, stir fry for 2 mins, then put in shrimp meat, the sauce, stir fry for 2 mins.

