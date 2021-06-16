香港人喜歡吃雲吞水餃，荃灣大窩口交界這間馬仔記粉麵，由馬氏一家人打理，雲吞、水餃、牛腩 、豬手均是招牌菜，雖然店舖開業只有短短四年，其實已經有42年歷史，招牌水餃自1979至今，做法不變，可惜因業主賣舖，新業主不再續租，42年風味終於告終。

招牌雲呑水餃 源自42年前

不論是馬仔記招牌還是餐牌，都會看見Since 1979，因為馬仔麵粉麵可追溯至42年前﹕「我爸爸12歲就做雲吞、水餃，1979年就自己創業，在象山邨，叫作祥發麵家。」現任老闆Chris解釋招牌由來，不過因年紀大，馬爸爸於十一年前已退休，祥發麵家亦結業，直至四年前，馬仔記才重現這老店口味。

小店以水餃為主打。招牌水餃王每朝由有三十多年經驗的師傅製作，水餃皮用老字號麵廠出品，餡料以豬肉、鮮蝦、木耳為主。豬肉用本地肉檔鮮切豬肉，指定肥瘦七三比例；鮮蝦用越南蝦，每隻水餃裏頭至少有二三隻；大地魚經油炸再絞碎，包水餃前才拌進餡料中。體形飽滿，外皮滑，配上木耳和筍，相當爽口，間中咬到大地魚，多了點鹹香。配合每天燒原條大地魚後，連同羅漢果、蝦殼等熬煮出來的深啡色大地魚湯，鮮甜美味。

出品好，加上以往荃灣大窩口區內缺乏出色的雲吞麵店，以往在區內有不少人追捧，近來因香港雲吞麵群組熱烈討論，漸為街外人熟悉，訪問當天，有客人一家專程由太子駕車過來吃一碗雲吞麵﹕「坊間部份雲吞麵湯底是用雞湯，吃完會口渴，這裏加入了大地魚，真的像傳統雲吞麵煮出來的湯底，吃完不會口渴。」客人吳小姐大讚。要做出這種湯底，功夫不能省，每次製作時要，味道配方同樣是跟42年前一樣。

子承父業做水餃

今年38歲的Chris，兒時已常看爸媽在店內工作，15歲開始落舖幫忙，他坦言一直想接手爸爸生意，出來社會工作之後，一直都特意從事相關工作，「我很想擁有自己的事業，當時找工作，都在大集團負責開新舖的職位，我想可以學習多一些如何經營一間新店舖，去鋪墊自己的路。」

時機成熟，馬爸爸上了年紀想退休，Chris在2010年於大窩口一個商場，開了一間專做外賣的小店舖，當作過渡期中轉站，後來因為有朋友投資，最後開了現在這間店，不叫祥發麵家，易名為馬仔記，「以前是一直都是大牌檔，我覺得名字很老土，不夠新式，所以改名，入舖後的裝修風格都偏懷舊，食物和風味依然一樣。」

既是兒時夢想，亦是爸爸心血，開店後，老闆花盡心力，首半年從不休息地工作，本打算退休的馬爸爸，亦常到店內教路幫忙，漸漸累積口碑，卻被新業主殺個措手不及，「暫定營業至六月二十號，舊業主賣舖，新業主應該將舖位租給別人，叫我們離開。」他坦言消息相當突然﹕「街坊都問為甚麼突然要結業，真的有很多客人，每星期都來光顧五至六次，有的差不多每天都來，他們都追問甚麼時候會再開業，我都說暫時未知道。」如果想品嚐這經典味道，就要趁他們結業之前過去吃了。

馬仔記麵館 (荃灣)

地址：荃灣大窩口大廈街17A地舖

電話：2778 3428

營業時間：11am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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