香港人愛吃高鈉食物，例如即食麵、薯片、香腸、火腿、午餐肉，容易令身體攝取過多鈉質，弄得肥腫不分，世界衞生組織建議成人每日攝取少於2,000毫克鈉質，即1茶匙5克鹽的份量。健營物理治療及營養中心營養師Minnie Leung指出，飲水不足和鉀質攝取不足，有機會引致身體水腫，鉀質有助平衡鈉質攝取量有助去水腫和降血壓。坊間不少人都認為瓜類食物可以去水腫，例如冬瓜、翠玉瓜，其實要衡量一個食物是否可以去水腫，取決於其鉀質的含量。

在眾多食物中，菠菜的鉀含量最高，100克含有558毫克鉀，而且含有豐富維他命A，有助眼睛健康，而其鐵質亦豐富有助製造紅血球，另外亦含豐富葉酸，幫助製造細胞及紅血球。鉀質第二高的是秀珍菇，100克含有420毫克鉀，更有有抗氧化作用，可以修復細胞，預防癌症和抗衰老。

營養師表示，香蕉的鉀質排名第三100克含有358毫克鉀，亦含豐富維他命B6，幫助蛋白質新陳代謝，有助製造紅血球、荷爾蒙、酵素。不過100克香蕉含有12克糖，一隻香蕉約重126克，建議進每日食一隻已足夠。奇異果的鉀質也很高，100克含有312毫克鉀，並含豐富維他命C，有助製造膠原蛋白和牙齒、骨骼健康。100克奇異果含有9克糖，一個奇異果約重75克，所以建議每日吃2個已足夠。

鉀質為水溶性營養素，水煮後鉀質會留在水中，建議菠菜水煮後連湯飲用及進食，快炒方式也可以減少鉀質流失。但腎臟功能差人士不建議進食高鉀食物，因為腎功能問題會導致難以排出鉀質，而高鉀質食物亦可以降血壓，血壓低人士不宜進食。

採訪、攝影：《飲食男女》

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