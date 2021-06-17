自從Issac Toast來港後，韓式爆餡盒子多士成為潮流，去年開業的銅鑼灣人氣小店生命有限工司，最近進駐荃灣，地方大了近一倍，更有不少新產品，開業不久已成區內人氣店。

荃灣店比銅鑼灣店空間更大，多了不少堂食座位，最搶眼是窗旁的吐司造型卡位，可容二人坐在吐司內用餐，不少客人都會特意來光顧打卡，十分可愛！新增數款新產品，椒麻脆辣雞滑蛋吐司（$65）很大塊炸雞扒，份量十足，雞扒即叫即炸，更以四川辣椒作調味，麻辣帶香。香草腸脆薯餅芝士滑蛋（$58）配搭像英式早餐，份量飽肚，加上滑蛋，更加豐富。溫泉蛋芝士煙肉脆薯寶($68)也是將會推出的新產品，另外荃灣也新加了飲品系列：蝶豆花百香果多多（$36）和紅石榴鮮檸檬（$36）。蝶豆花百香果多多顏色漸變，賣相好看，加入了新鮮的百香果果肉。紅石榴鮮檸檬酸酸甜甜，配搭吐司，解渴一流。

生命有限工司

地址：荃灣大河道100號海之戀商場1樓1005號舖

電話：9279 7638

營業時間：11am-9pm

採訪、拍攝：《飲食男女》

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