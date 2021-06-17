往日本旅行仍是夢想，想在香港吃高質新鮮魚生？這間開業十一年的灣仔日本料理，大部份刺身海產，都是每日從日本豐洲市場空運到港，保證新鮮，消費亦不過份高昂，「我們最主打日本的新鮮飛機貨，因為我們本身有自己的供應商，在日本當地取貨，可以保持價錢合理，亦能讓客人吃到高質素食物。」 老闆Kevin表示。

大部份海產都是原條空運抵港，再在店內即叫即切，肉質透明有光澤，除了拖羅、海膽、金目鯛等常見選擇，還有較少有的白鯖河豚。家賀刺身盛( $980）是鎮店之寶，精選九款高質刺身，如大本鮪魚腩、中本鮪魚腩、活赤貝、珍寶牡丹蝦等等，賣相豐盛，份量夠四五人分享，「家賀刺身盛可以吃到吞拿魚不同的部位，另外會有一份時令鮮魚，大概半條份量，由餐廳選取當日最好的食材來供應。」當天拍攝的是日時令鮮魚，就是魴鮄魚，肉質比較煙韌，味道偏清新，還有肥美的大拖羅、油分重的中拖羅和魚味特重的赤身，再加一隻手掌大的珍寶牡丹蝦，份量十足。

除了刺身，特選海鮮丼（$288）亦用料豐富，精選13款刺身，如磯煮鮑魚、海膽、本鮪赤身、三文魚子、油甘魚等。最推介油甘魚肉質軟嫩，富有魚香，磯煮鮑魚口感軟腍又入味。餐廳還有不少居酒屋小食，如花魚一夜干($98)，現杯麒麟冰啤( $78)，在冰凍啤酒上加上啤酒沙冰，三十五度高溫下喝一杯，真的透心涼。

家賀屋刺身寿司專門店

地址：灣仔灣仔道83號1樓

電話：2836 6466

營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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