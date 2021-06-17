特約報道｜香港不少人都喜歡食雞煲，而任飲任食的雞煲更加是近年必食item之一，不過市面的雞煲成行成市，要殺出血路就要夠抵食夠新意！元朗鋒哥廚房不時搞搞新意思，最近雞煲火鍋放題更送海鮮拼盤和小龍蝦(一次性)。海鮮選擇種類多，海蝦啖啖肉、彈牙又大隻，番薯蜆肉身飽滿，咬下去肉汁四濺滿口鮮甜，脆肉鯇味道清香，肉質緊實爽脆。安格斯牛頸脊、黑毛豬肉片、多款火鍋配料及雪糕全部都係無限任食，推介必食牛頸脊，肉質有彈性，肉味鮮嫩又濃厚。打邊爐不能無啤酒，現場有多款生啤由客人自己任斟任飲，不懂得斟啤酒都不要緊，現場也有樽裝醇滑嘉士伯可以選擇。雞煲火鍋按不同時段收費，最抵食是星期一至四5點後入座，無拘束無限時食足6小時都是HK$338，滿足一眾「回本」食家的要求！(五六日及公眾假期加HK$20)

雞煲放題不只抵食，以小龍蝦配雞煲亦比較少見，這個雞煲的小龍蝦蝦肉不算太多，不過識食的話其實是品嚐雞煲的湯汁，當雞煲的香料再加上其他海鮮及火鍋配料的肉汁，再滲入小龍蝦內，龍蝦肉吮起來味道有多種層次，比起食一般的雞煲，另有一番滋味。除了食物，鋒哥廚房的生啤選擇都比坊間火鍋雞煲多，除了常見的1664 Blanc、Asahi、仲有德國Erdinger黑啤。隨時多飲兩杯都已經回本，絕對是近期元朗的抵食推介。

雞煲以外仲有其他選擇，例如以優惠價可以追加串燒、燒蠔、燒羊架等，全部即叫即燒夠香口。如果父親節或前夕期間光顧，更會送麻辣小龍蝦煲或免費升級番茄龍蝦湯，龍蝦加上濃濃番茄香味，亦是其他地方少見的配搭，父親節一於做個孝順仔女，和家人親友歎抵食雞煲。

平日想找個地方飲杯啤酒吃點小食，鋒哥廚房亦有提供Happy Hour套餐，$148已經包2杯生啤及一款小食，有燒羊架、燒虎蝦及多款小食選擇，羊架是必點推介，羊架烤至外脆內腍，有羊香味而不羶，單是吃這個都有賺。想在元朗Hea一Hea以後不愁找不到落腳點！

鋒哥廚房

元朗馬田路80號御庭居商場地下5號舖 營業時間：7am –11:45pm (平日) / 7am –11:45pm (假日及公眾假期)

訂座電話：3705 9182

訂座WhatsApp：6332 9803

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