下午三點三，總會想去茶餐廳食個下午茶，簡簡單單食一件奶油豬，是不少人的小確幸。奶油豬起源自澳門，於十多前年開始打入香港市場，現在幾乎家家茶餐廳都有。今次找來有30年烘焙經驗，曾經去過日本學師製作麵包、嘉多利餅店老闆浩然，跟我們一試五大連鎖茶餐廳的奶油豬，看看哪一間最好味。

浩然回想到第一次接觸奶油豬，是十多年前的事，因為豬仔包一向呈長形，但茶餐廳的奶油豬仔包，豬仔包圓形脆身，加上牛油和煉奶，無論外形和味道，在當時來說也很有新鮮感。他認為奶油豬製作雖簡單，但其實也考驗師傅功力，放置麵包不當，有機會令麵包的水分被抽乾，麵包有機凹陷；中間打橫切麵包時又不能切到一高一低，否則會影響麵包入爐後的受熱程度。

好食的奶油豬，可從賣相、口感及味道作評分。賣相最好是金黃色，邊位剛好金黃而不是焦，但亦不能夠太淺色，否則就是火候不夠，不夠香脆；要外皮脆身而包質鬆軟，不應有死實或腍身；味道方面，雖然近年不少餐廳會用植物油，但浩然認為最好還是用牛油，而且份量不需太多，只要塗上薄薄一層就可，牛油太厚，反而吃不到麵包的鬆軟感，並建議用牛奶成份製造的煉奶，甜度亦不應太高太假。三方面每項5分，最高15分。

第一間是澳門茶餐廳的奶油豬仔包（$20）

麵包切得平均，因此烘出來的顏色不錯，邊位都有金黃色；咬下外層脆身，但鬆軟度一般，有乾身死實的感覺，沒了脆豬應有的口感。浩然認為，麵包應該放了超過一天以上，「這是餐廳常見的情況，因為食物交貨時，可能已經做了一段時間，晚上送到，第二天才食用，已經不夠新鮮。」牛油較厚身，煉奶抹得不夠平均，而且味道偏甜。賣相好但味道一般。(8.5/15)

第二間是華星冰室的奶油豬仔包（$18）

無論是切割還是火力都很準確均衡，可以見到邊位是呈漂亮的金黃色，若多烘三十秒，表面更脆身。入口外脆內軟，雖然不敢肯定麵包有沒有放過夜，但起碼處理的手法不錯，不會讓麵包暴露在空氣太長時間，令麵包的水分揮發。牛油薄，份量剛剛好，煉奶抹得平均，亦不算太甜，可以看到師傅的心機。整體水準不俗，若麵包能再多烘久一些，定能更高分。(11.5/15)

第三間是康年餐廳的鬆軟奶油豬（$15）

跟別的餐廳不同，使用的麵包是芝麻包，浩然說：「用這個麵包，本身的問題不大，但相信應該是烘得不夠長時間，而且兩片麵包高低不平均，所以顏色一深一淺。」麵包底部太過軟腍，甚至可以撕出一絲絲的麵包絲。因為麵包是芝麻包，鹽味較高，味道較鹹香，入口有芝麻香；牛油夠薄身，煉奶雖然均勻，但是用唧的方法塗上，份量較厚，味道較甜。(9/15)

第四間是百份百餐廳的奶油脆豬（$15）

單看賣相，也可看出有一定的水準，切得很工整，顏色亦很均衡，同時邊位帶金黃色。外層鬆軟，但內裏則較乾，麵包皮的位置亦明顯開始白化，代表水分揮發得很快，開始變乾，相信麵包由交貨到奉客時，已經有一般時間。牛油及奶油的分佈平均，但入口卻有一陣奇怪的甜味，令人不太舒服。雖然賣相出色，但口感和味道卻不太令人滿意。(8/15)

最後一間是翠華餐廳的脆「嘩」奶油豬（$18）

麵包看上去都有金黃色，底部顏色亦很平均。第一口夠脆，可說是五款之中外皮最脆的一個，麵包中間亦軟綿綿，十分鬆軟，浩然認為麵包製作過程本身受過蒸氣，因此麵包皮薄得來，也可以有酥脆的口感。牛油薄身，香味不錯，而且煉奶甜度亦剛好。無論賣相、口感或味道都高質。(12/15)

最後，翠華餐廳的奶油豬，以金黃色的賣相、薄脆的外皮、軟綿鬆軟的口感，牛油薄而煉奶甜度剛好而得到冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

澳門茶餐廳

地址：尖沙嘴樂道40-46號華源大廈地庫

電話：2628 1990

營業時間：7am-6pm（星期日休息）

人均消費：$51-$100

華星冰室

地址：旺角西洋菜南街107號地下

電話：2520 6666

營業時間：7am-8:30pm

人均消費：$51-$100

康年餐廳

地址：旺角西洋菜南街103-105號地舖

電話：3428 2283

營業時間：8am-11pm

人均消費：$51-$100

百份百餐廳

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店B2層B2-09號舖

電話：3168 1507

營業時間：7:30am-5:45pm（星期日休息）

人均消費：$51-$100

翠華餐廳

地址：銅鑼灣糖街1-5號銅鑼灣商業大廈地下1-3號舖

電話：2890 9266

營業時間：7am-11pm

人均消費：$51-$100

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