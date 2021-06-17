講起香港的日本餐廳，位於中環蘭桂坊的Tokio Joe可算是元祖級，1995年起開業，現已將近30年歷史，早前內部裝修後，最近重開，餐廳經理Jimmy表示︰「餐廳開了26年，重開後會加入不少新元素，如裝修配合50年代的東京，裝飾牆專誠由越南設計師設計，另有彈珠機、黑膠碟等，營造復古老派的氣氛。」

以往餐廳為類似居酒屋設計，食壽司、刺身、卷物等，全新裝修後會將焦點放在Omakase上，晚市提供兩個套餐：竹（$1,100/位）及松（$1,400/位），至少食足12道菜。前菜有吞拿魚山薯，以日本山薯磨成蓉，伴吞拿魚及慢煮蛋黃，入口滑溜；鮟鱇魚肝是傳統食法，搭配酸甜的柚子汁，開胃不膩。刺身壽司選用時令食材，赤醋飯是山形縣久保田米，其中北海道馬糞海膽蟹肉，就特別蒸熟松葉蟹後拆肉，拌入新鮮海膽，清甜鮮味。

單點菜式就帶點創作風格。Joe’s Appetizer Trio（$195）共三款菜式，新西蘭生蠔用鮮芥末製成的蛋黃醬焗製，蠔肉飽滿肥美，口感滑嫩，辣三文魚天婦羅炸得香口，最後是爽口的左口魚。LKF Roll（$285）共兩種不同口味，龍蝦包着海膽及三文魚子，綴以魚子醬，爽甜彈牙；另一款就有超拖羅配海膽，油潤軟滑。區內正宗廚師發辦多要超過二千元，這店起碼便宜一半以上，也算有賣點。

採訪、攝影：《飲食男女》

Tokio Joe

地址：中環蘭桂坊16號地下

電話：2525 1889

營業時間：星期一至五11:30am-2:30pm，6pm-10pm；星期六至日12nn-3pm，6pm-10pm

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