蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

豆腐食譜｜Son姐煮場 麻婆豆腐

30分鐘前

今次和大家示範的麻婆豆腐，我知一定有人衝出來說麻婆豆腐是素菜，或者一定只能用豬肉，怎麼可能用牛肉？坦白講，我自己都孤陋寡聞，直至在YouTube看到老飯骨頻道的「國宴大師．麻婆豆腐」正宗麻婆豆腐家常做法（ https://www.youtube.com/watch?v=kpA7rFpNE7Q ），聽幾位老師傅講解才知道正宗麻婆豆腐用的是牛肉碎。照辦煮碗跟着整了一次，點只色香味俱全咁簡單，所以立刻和大家分享。

相關新聞：沙律食譜｜Son姐煮場 泰式安格斯牛小排沙律

記得蔡瀾先生講過，想試一個廚師嘅功力，就叫佢煮一隻雞蛋嚟食吓。一些看似最簡單最便宜嘅食材，偏偏最唔容易煮得好食，之前我在《飲食男女》示範過番茄炒蛋，得到很多讚賞，亦有不少批評，話我有用味醂，又用罐頭番茄，嘲笑我唔識煮餸嘅人先至會咁整，簡直笑大人個口兼教壞人。我一直冇解釋過，我嘅炒蛋調味參考日本玉子燒，蛋的味道才會有不一樣的層次。罐頭番茄的番茄，不論來自歐洲任何一個國家，無論品種、味道、質素，都比香港市面上能夠買到的好太多。罐頭食物就是冇益就是cheap的食物？是但啦，不同層次講多無謂！

言歸正傳，煮豆腐出來不會水汪汪，絕對是學問。先用鹽水慢火浸泡，豆腐出水之後變得結實，這個方法竅門大家一定要跟。我不喜歡用盒裝豆腐，我喜愛去街市買新鮮做的，因為那豆腐的豆味實在突出太多。

相關新聞：沙律食譜｜Son姐煮場 泰式安格斯牛小排沙律

喜歡食辣的朋友可以多加一些乾辣椒粉，不吃牛肉的當然可以改用豬肉，甚至不加任何肉類做素食版一樣好味。

不過不要嫌我煩，我都要提一提大家，要用京葱，不是我們一向用開的青葱，煮出來的味道真的不一樣。

另一個很難煮得好食的平價食材，是芽菜，我小時候食過不少用芽菜做的菜式，大家有冇興趣學？

材料：

豆腐 2件

豆瓣醬 2湯羹

豆豉 1湯羹

薑、蒜1小碗

京葱 1大棵

牛肉碎 半斤

辣椒粉 適量

老抽、糖、麻底油 適量

做法：

1.豆腐先用鹽水汆水

2.豆豉剁碎和豆瓣醬拌勻

3.薑切細粒，蒜剁茸

4.京葱切碎

5.燒紅鑊爆炒牛肉碎

7.加入豆瓣醬及豆豉

8.薑蒜、京葱、辣椒粉一起炒香

9.加水、老抽及糖調味

10.煮大滾之後，加入已汆水的豆腐，入味後勾芡

11.上盤後淋麻底油，撒上葱粒，上桌

示範：Son姐

攝影：關永浩、潘志聰、潘樂文

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

食譜Son姐煮場豆腐麻婆豆腐
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner