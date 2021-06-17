香港是美食之都，日本的過江龍拉麵店如恆河沙數，米芝蓮、tablog高分店、隱世小店，你能數出多少間？若說到自修室座位、填紙仔，相信不少人第一時間也會想起一蘭拉麵。日本的一蘭拉麵，大多是24小時營業，去日本旅行，逛完Donki，總會去吃碗麵然後返酒店才叫圓滿。

粉絲每月光顧一次 自創加飯食法

試過一年去日本六次的素人阿水，每次去日本旅行，都會打機逛街到深夜再去食碗一蘭拉麵。在香港，阿水也試過在晚市去一蘭銅鑼灣店排隊吃麵，現在無法飛日本，他更每個月起碼去一次一蘭，感受日本的氣氛。今次這位fans，就到一蘭尖沙嘴分店食一次。

雖然香港有不少拉麵店，但一蘭會是阿水心水頭五名之一。除了覺得湯頭及麵質合自己口味外，最重要是有下單紙，可以讓自己選擇口味。「選單紙很重點，可以選擇合適自己喜歡的口味而調節，那天剛好想吃得較清淡就選淡味。我不知道肯不肯定是第一間有這樣做法，但她是帶了這選單紙的熱潮來香港。」

他更指日本跟香港的味道多少有點分別。「日本的一蘭比較地道一點，鹹一點，香港就比較清一點甜一點，我覺得這口味會比較適合香港人。」

拉麵的口味或食法各有不同，阿水亦有自己的一套食法。「我會先吃三分一的淨麵，吃完後，再把餘下的赤紅醬混合，就可以一次試兩種口味。」但他笑言更重要的，其實是省錢，因為單是一碗拉麵對他而言，並不夠飽肚，因此他會把叉燒留下，再多叫一碗白飯，然後加湯到飯中再吃，變成另類泡飯。

1960創業 熟客接手創經典自修室位

這家在拉麵界無人不曉的店，是由一對夫婦在1960年於福岡市百道創業，主打福岡特有的豚骨拉麵，但後來因為年紀關係打算退休，由身為熟客的吉冨學在1993年接手，搬去那之川開店，開始改變營運模式，發明了如自修室一般的「味集中Counter」，而打響名堂，分店愈開愈多，現在於日本、香港、紐約、台灣和世界各地擁有86家門店。

大膽地跟一般日式拉麵店裝潢背道而馳，一蘭不讓客人見到拉麵師傅的模樣，是社長吉冨學在大學時期兼職的經歷中得到的啟發。當時仍是學生的吉冨學為熟客製作拉麵時，被熟客指味道不及店主的製作，到翌日熟客再次來店，吉冨學再次為同一位熟客製作拉麵，這次謊稱拉麵由店主製作，對方卻認為拉麵好吃並滿足離去。

不論這是客人的故意刁難，還是真的是心理作用，卻給了吉冨學一個啟示——顧客會因為不同的人煮麵，讓吃麵的感受變得不同。加上做過研究調查，發現原來不少女性客人都不想被人看到大口吃麵的模樣，於是便發明了「味集中Counter」，讓客人們可以專心地吃面前的拉麵，而不受外界任何事情影響。

加上已經取得日本專利權，因此在日本，只有一蘭才有如自修室一般的座位佈置。這種座位的確吸引不少女性客人，女性客人佔生意的比例約40%，比其他拉麵店大概只有15%高出不止一倍。

做得如此出名，甚至被日本媒體稱為社交距離始祖，但大眾對一蘭的運作，都依然是一個謎。無論哪一間媒體採訪，就算是日本的電視台做訪問，廚房大部份地方都要打格，有些畫面甚至只得員工的身影，整個畫面都模糊不清。如此保密，不單是因為日本人作風嚴謹的關係，更因為在內地已經有不少她的翻版店，由裝修到官網都抄到一模一樣，如之前鬧得滿城風雨的「蘭池拉麵」，以及在招標上稍稍地加了「日本」二字的「一蘭拉麵」（假），因此為了保障自身，無論是哪一間媒體拍攝，廚房內部全都要打格。今次記者破天荒進廚房採訪，規矩也一樣。

赤紅醬秘方得四人知道

到底只得一款拉麵的拉麵店，如何跑贏其他過江龍，那先從食物說起。一蘭的豚骨拉麵有四個靈魂——麵條、湯底、叉燒及赤紅醬。麵條全部都是自家製作，用小麥粉製成幼身麵條，煮麵時有專用的麵機，每十秒就會注出110至150cc的熱水保持麵的溫度，確保每一份麵煮出來的質素相同，瀝水亦有指定次數，要求嚴格，怕瀝水太多，會影響麵的品質。湯底主要用豚骨煲煮，含豐富的骨膠原及不含反式脂肪；叉燒則選用豚肩脊肉的部份，加入秘製醬汁烹調而成。

當中最秘密的，竟然是赤紅醬。赤紅秘製醬汁，用唐辛子做基調，另加三十款材料製作，整個一蘭集團只有四個人知道是如何製作，如此機密，四人若同時間出任何問題，赤紅醬便會成為失傳食材，為此四人不會同一時間乘搭交通工具，就算要出門工作，都會預先聯絡以防萬一。

拉麵煮好後，送麵時間及空間上都有限制。要在十五秒內送到客人面前，確保溫度及質素，因此從廚房去到客人的距離，不會超過28.8米。為了表達拉麵的好味及感謝之情，吃完拉麵把湯都喝光，碗底還有乾坤，用日文寫着「この一滴が最高の喜びです」（這一滴是至高無上的喜悅），可說是狂熱份子才會發現的地方。

拉麵都有官方推薦食法

不要以為只是一碗拉麵，食法沒甚麼特別。錯了，一蘭官方就有特別食法推薦。

- 特製醋加麵

平平無奇的醋，其實亦是一蘭特製，用黑醋做基調，建議食用到一半時再倒入，令拉麵的鮮味提升。

- 半熟鹽味蛋

平時拉麵吃溏心蛋，不少人會留到半途或是最後才食用，但官方卻建議先吃蛋清除口腔內的味道後再去品嚐拉麵，更能吃到拉麵的原味。

- 加麵

吃到一半時可以下單加麵，到吃完麵條時，替玉（加麵）便能剛好送到，可以無縫接軋立即繼續再吃

- 白飯

若是想轉轉口味，亦可學一下大多數日本人，他們會直接將白飯倒入湯內，讓飯粒吸收湯汁，再多一重滋味。

- 特濃抹茶布甸

因為香港的一蘭全部由日本一蘭直接經營，店內九成食物跟足日本，不過亦有香港獨家，就是一款特濃抹茶布甸。

空枱機燈色有玄機 仲設神秘VIP座

除了隱藏食法外，空枱機也有秘密。客人入到店內，首先定會見到空枱機，顯示餐廳哪裏有空位，坐下後「空」字便會消失，但再仔細點留意，更會見到一旁有一盞小燈，原來小燈分四種不同顏色，代表不同的情況。

綠燈代表客人剛入座0至5分鐘左右；橙燈就是5至10分鐘；紅燈就是10至15分鐘；而紅燈快閃就代表客人坐了15分鐘以上。如果遇上紅色快閃，店員便會安排其他客人坐別的位置，確保現在的客人離座後，可以有連枱空出來。

有些座位完全沒有顯示燈色，雖然看上來跟平常的座位並無分別，但原來是VIP位，專給不想讓人見到的名人坐下享用拉麵，因此位置會再偏僻一點。

雖然有選單紙讓客人自選口味，但原來大家都比較保守。通常客人都會選普通的選項，至於醬汁都會選1/2或是普通都會比較多。常說日本女性特別矜持，為了不讓別人發現她們大食，隔離座位亦不足夠，甚至為她們發明加麵系統，把盤子放在機器上，便會有特定曲子播出，讓店員送上加麵。

三種不同家用版

堂食以外，不少愛好者甚至會買家用版回家享用，細麵直麵及捲麵早已推出多年，早前更有杯麵，香港首三日就售罄，日本更是在售賣兩個月後，已經賣出超過一百萬個。

細麵及直麵入口的口感較為滑身，麵質近似堂食；捲麵同樣用了日本的高級小麥粉製作，入口較一般的即食麵彈牙；而杯麵則是懶人之選，麵條保留了小麥風味，但湯底的濃度略淡了一點，最還原的可說是那辛辣的赤紅醬汁。

不少餐廳都會有APP，除了常見的儲分換禮物，最特別是如果帶小朋友來，光顧一個正常拉麵，還可以免費獲得小朋友拉麵。

採訪：范名雅

攝影：關永浩、魯雋華、葉天榮

天然豚骨拉麵專門店一蘭

地址：銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈A座地下F-I舖

電話：2152 4040，2116 4802

營業時間：10am-11pm

人均消費：$51-$100

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