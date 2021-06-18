不少女士都喜歡和朋友去酒店嘆下午茶，中環文華東方酒店就與護膚品牌合作，推出以白松露為主題的下午茶套餐︰XOVĒ 白松露瑰寶下午茶 （$736/兩位），感覺奢華。

每人可以吃到四款鹹點，推薦法式松露芝士火腿多士，多士烤得香脆，松露味道香濃，相當惹味，另外三款都是傳統三文治，如煙三文魚刁草忌廉裸麥三文治、車打芝士火腿三文治等，麵包鬆軟，餡料不過乾。

甜點共提供四款，客人可挑選其中兩款，最特別是玫瑰覆盆子奶黃雲呢拿甜點，以品牌護膚面霜作為藍本，酒店用朱古力製成的朱古力瓶載著幼滑雲呢拿慕斯和酸香覆盆子，非常特別。柚子雲呢拿撻同樣值得一試，造型精緻，柚子味道清新，甜而不膩。不少得酒店的經典芝士餅，源自1963年，口感順滑，芝士味道亦濃郁，是來到這裡的必食之選。

吃完下午茶，客人更可以免費獲贈XOVĒ的護膚品套裝，總值$1,274，貪靚女士們一於相約朋友一起來吃吧。

註：XOVĒ 白松露瑰寶下午茶將於香港文華東方酒店的快船廊及 Café Causette 供應

快船廊

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓

電話：2825 4007

營業時間：星期一至四 11am-6pm，星期五11am-10pm，星期六2pm-10pm，星期日12nn-6pm

Café Causette

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓

電話：2825 4005

營業時間：6:30am-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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