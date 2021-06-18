想感受墨西哥風情但無法離港，可以到訪新開張墨西哥菜餐廳Pablo。位於尖沙嘴的Pablo 是新派墨西哥菜餐廳，以藝術家畢加索為靈感，同時融合亞洲風情，有大量創作菜式。

其中一款主打菜式是檸汁醃油甘魚（$138），以芒果、薑、薑黃、香茅及甜酸辣醬作醬汁，酸甜帶點辣味，加上新鮮油甘魚刺身，鮮味十足，味道出色；外貌亦相當吸引，顏色配搭非常搶眼。

而另一款墨西哥豬肉糭（$198）是將豬肩肉放在香蕉葉內烤焗，再配合薑茸、紅洋葱及椰菜等，香氣濃郁，味道不錯。墨西哥手撕豬肉夾餅（$108）裏裡有醃製豬頸肉，配烤菠蘿、沙律等，味道清新，層次分明。

餐廳亦有素食選擇。紅酸汁醃魚生（$138），其實是以西瓜代替魚生片，同時由西瓜和紅石榴製成紅酸汁。雖然質感不像魚生片，但味道清爽帶點清甜，不會過酸，是夏日菜式之選。而墨西哥熔岩芝士鍋（$168）最適合芝士愛好者，以烤意大利青瓜、辣椒和蘑菇作主食，配搭墨西哥夾餅吃。

餐廳裝潢亦別具心思，分劃了三個區域，貼近客人的需要。Pablo 燈牌下的區域讓人感放鬆，是享用午餐的地方；而可在酒吧部附近享用雞尾酒，經典雞尾酒 Mezcal Negroni（$138） 味道不錯，苦艾酒的甜味和金巴利的苦澀因為龍舌蘭蒸餾酒而中和。另一款Calaveras 雞尾酒（$138）除了供飲用，同時更可打卡。玻璃蓋裏有煙燻籠罩整杯雞尾酒，相當夢幻及搶眼，同時可欣賞鬧市景色。較寧靜的用餐區域，裝潢富有墨西哥氣氛，很適合撐枱腳。

採訪、攝影：《飲食男女》

Pablo

地址：尖沙嘴麼地道66號尖沙嘴中心地下G80-85號舖

電話：3741 2990

營業時間：星期一至星期日 12nn-11:30pm

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