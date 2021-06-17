很多年輕人都有夢想，但未必人人都只得空想，好像這對小情侶Lokyin （21歲）和Hins（24歲），拍拖六年，一年前在IG開網店，賣手工芋圓和芋泥吐司。Lokyin說：「一開始我們很空閒，只是在家無聊做了一大盤芋圓，但兩個人又吃不完，所以便分給朋友吃。」二人的小品牌由此展開，一年後的今天更租了太古的樓上舖正式開業，「我們由看樓盤到簽合約其實只是用了三天，所以我們會形容這件事情有點衝動。」

台灣高樹芋頭製作 芋泥綿滑有口感

店舖主打的「芋泥肉鬆吐司」（$60）當然是真材實料，才能讓他們從網店打進樓上舖！芋泥用來自台灣大甲或高樹的芋頭，再加砂糖和牛奶。除了有綿滑的芋泥，他們還拌入了一粒粒有咬口的芋頭，令吐司口感更豐富。「我們一開始是做超級綿密的，會過篩然後做到完全沒有粒粒，但後來聽客人說他們喜歡有粒粒，所以我們便改了食譜，看看會不會有更多人喜歡。結果他們都喜歡，這都叫成功吧！」女店主Lokyin補充。芋泥吐司每天新鮮製造，每天做四十份，有時下午五六時就售罊，而手工芋圓也一樣受歡迎。「三色芋圓盒子」（$75）用芋頭、蕃薯、木薯粉和砂糖製成，兩個人兩對手，要二十多個小時才做到一百盒，所以每星期只會做一次。有了自己的小咖啡店，他們的餐牌也有更多選擇。「軟殼蟹配蟹柳沙律吐司 」（$75）有足足三吋厚，裏面夾着大量蔬菜。「其實是想做健康一點，因為他不吃菜，但是夾着一起加上醬汁就可以讓他吃多點菜，所以主要都是想做一份健康的吐司。」女店主笑着解釋。

初戀變愛情長跑 全因遇到對的人

一段中學時期的puppy love可以維持六年，現在還變成生意partner，全因他們的相處方式比很多人成熟：「我們不會吵架，因為我覺得吵架對件事沒有幫助，所以都不會起爭執，都只想解決當前的問題。技巧就沒有，純粹是遇到一個對的人。」男店主Hins看着女友說。

賺錢並不是二人開店的最大目的，而是希望有一個地方，能夠讓他們看到客人滿足的一面，Lokyin說：「我們都很喜歡煮食，有時大時大節都會在家煮飯，但其實想開舖是我從前經常跟他說想開一間小食店賣燒賣魚蛋，開在學校附近，全部（客人）都是學生和街坊，好像很溫馨的。其實我們現在開實體店也是想做到這件事，我特意用簿記下客人的名字，我很想記下每一個面孔。」。

借家人錢開店 留守香港圓夢

網店賺的錢實在不多，加上他們二人的積蓄，實在不夠開店，幸得家人的幫助，借了十萬元給他們。除了在資金上提供協助，他們還身體力行投入店內的工作。「媽媽幫忙收錢和處理外賣，我想跟她說，我知道她很用力幫我，因為其實她已經很久沒有工作，其實她在家也可以享清福，但因為我突然說要做這件事，她又要出來工作，所以便想說辛苦她和多謝她幫忙。」Lokyin 答謝媽媽，而媽媽亦有一些鼓勵的說話給予Lokyin：「我不會心痛，但我覺得她要做便要用心做得更好，做到最好。最好還是不要太大壓力，可以輕鬆點、開心點！」

為了減輕壓力，本身就讀大學三年級的Lokyin，決定休學一年：「我九月準備停學，停一年，之後再繼續讀。我想全心全意做好這件事，始終是自己的目標和夢想達成，我覺得我應該把全副心機投放下去。還有開店有個原因是想找個原因讓自己留在香港，見在很多人選擇離開，但我想原來有一件事我已經投放了所有心機，那我應該會更想留在香港。」這對年輕人留守香港，用感情去構築他們的未來：「（希望）一起成長，一直保持現在這麼好，因為我們現在又一起經歷新的事，互相繼續支持大家便足夠。」

採訪、攝影：《飲食男女》

uen.cafeteria

地址：太古英皇道1065號東達中心11樓101號舖

電話：9315 8184

營業時間：星期三至日 12nn- 7:30pm，星期一及二休息

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