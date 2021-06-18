尖東唯港薈Hotel ICON，為慶祝酒店成立10周年，以港式茶餐廳下午茶食物作創作藍本，推出「港式風味下午茶」。酒店總廚Danny把中式懷舊元素與西式酒店下午茶結合，設計出一共14款鹹甜點。

7款鹹點中，有近期大熱沙嗲牛肉配墨西哥包，代替酒店下午茶常見的英式鬆餅，貫徹港式格調。其他鹹點用料講究，其中以兩款矜貴材料配搭的迷你魚子醬鮑魚撻，味道豐富，令人一試難忘。

另外7款甜品中，Danny推介港式腸粉，即椰子芒果大菜糕，以椰奶和斑蘭葉做成的凍皮，包裹住香甜的芒果肉，有濃濃的椰汁和淡淡斑蘭的味道。把港式腸粉鹹點整成甜品，充滿視覺衝擊，新鮮感十足。另一款港式菠蘿包，即芒果芝士泡芙，以法式泡芙中加入芒果味忌廉和一塊白朱古力，外形十足十港式菠蘿油。港式下午茶當然不少得蛋撻和公司三文治，深得兩款港式食物真傳的，就有北海道牛奶蛋白燕窩撻和蛋白蛋糕配芒果忌廉。

下午茶還提供無限量任食豆腐花味和紅豆味的法式雪糕，酒店更把雪糕配料升級，客人可自由選擇配以矜貴的燕窩、雪蛤膏甚至是桃膠，愛美的女士們不要錯過呀！

採訪、攝影：《飲食男女》

港式風味下午茶

地址：尖沙嘴東部科學館道17號Hotel ICON大堂餐廳GREEN

電話：3400 1300

日期：即日起

供應時間：首輪3pm-5pm，次輪5pm-7pm

價錢：$388/位、$688/2位，另收加一服務費

註：下午茶設有外賣

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