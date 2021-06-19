如果是龍蝦粉絲，應該會留意這間美國過江龍，主打龍蝦菜式，在加拿大、墨西哥、日本等地有多達700間分店。餐廳龍蝦料理變化多端，例如蒸龍蝦、龍蝦意粉、避風塘口味龍蝦等等，今個六月他們又有新菜式推出，主題為中西合璧。

數款新菜式中，賣相最吸睛是特製龍蝦菠蘿包（$298），源自早年外國流行的龍蝦包。餐廳用本地餅店均香餅家製作的港式菠蘿包，來代替普通牛油餐包，原隻波士頓龍蝦配上千島醬和生菜，菠蘿包外皮酥脆，餐廳店員會幫忙拆肉，食得方便，啖啖肉，非常貼心。

除了龍蝦，今次還有兩款特式炒肉蟹。黑胡椒蟹($298）很有鑊氣，餐廳選用450g重的肉蟹，先煮熟然後再斬件，以牛油、紹興酒、魚露、蒜茸辣椒醬等等10款材料一起炒香，味道香辣惹味，黑胡椒香氣突出，而且蟹肉軟嫩，值得一試。新加坡辣椒蟹（$298），做法大同小異，但味道上更重香料味，越食越有辣勁。幾款新菜式暫時是六月限定，有興趣就要把握時間了。

Red Lobster

地址：銅鑼灣Fashion Walk食街加寧街8號地舖

電話：2261 2996

營業時間：星期日至四11:30am-10pm ，星期五、六及公眾假期11:30am-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！