紅菜頭粟米腰豆湯

材料:

紅菜頭 1個

粟米 1條

腰豆 200克

椰棗 6粒

薑 40克

鹽 適量

步驟:

1. 腰豆浸水;紅菜頭去皮、切件。

2. 粟米切件;薑切片。

3. 將腰豆、粟米、紅菜頭、薑、椰棗加入至滾水,蓋上蓋,轉小火煲2小時,最後加入適量鹽。

Beetroot, Corn and Red Kidney Bean Soup

Ingredients:

Beetroot 1 pc

Corn 1 pc

Red kidney bean 200g

Date palm 6 pcs

Ginger 40g

Salt some

Steps:

1. Soak red kidney bean. Peel beetroot and cut into pieces.

2. Cut corn into pieces. Slice ginger.

Put red kidney bean, corn, beetroot, ginger, date palm into boiling water, cover the lid, cook for 2 hours with low heat, finally put in some salt.

