屋邨商場食肆向來選擇不多，近日在葵芳屋邨開了一間得意小店。老闆Jacob在荃灣屋邨已有一間主打韓式漢堡的餐廳，今次他再看準屋邨市場，進駐葵芳屋邨，主打罐頭造型飯盒和雞翼。

Jacob表示，人們疫情期間多點了外賣，但是外賣盒都是膠盒很悶，所以他想搞搞新意思，賣罐頭造型飯盒。飯盒用特製機器密封，確保食物安全衞生。飯盒主打和風牛肉飯（$48），另外還有韓風朝鮮牛肉飯（$58），甚有新鮮感。

老闆一向是個飛機迷，雞翼就會令他聯想起飛機機翼，所以一直想開間和雞翼有關的餐廳。雞翼以十數款調味料醃好，再配以不同口味出售，價錢全部$32/4隻。其中有最受歡迎的是鹹蛋黃雞翼、刺激的日本芥末口味雞翼和有淡淡酒味的焦糖威士忌雞翼。飲品方面，餐廳提供各款台式飲品，除了人氣四季春茶，還有自家研發的特飲。紅白藍（$30），底層是紅色的士多啤梨醬，中間是白色的鮮奶，頂層藍色部分是蝶豆花，三種顏色混合，帶出港式紅白藍膠袋的特色。

採訪、攝影：《飲食男女》

Wing Wing哋

地址：葵芳興芳路177號葵芳廣場地下14號舖

電話：5348 1796

營業時間：星期一至日12nn-9:30pm

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