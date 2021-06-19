銅鑼灣有不少日式居酒屋，新開張的炭火地雞以備長炭來燒烤，更有特色風味。

較少餐廳選用備長炭來燒烤，因為成本比電力和煤氣高很多，又要從日本運炭來港，費用高昂，不過備長炭熱力強，可以達到700度高溫，還令食物有種獨特炭烤香味，因此店舖亦決定採用。

做法傳統，主打雞肉串燒，可吃到不同部位。雞肉有部份是日本雞，有部份則是本地嘉美雞和三黃雞。因為本地雞含菌量會較低，適合不會燒至全熟的串燒。有部份更會熟成處理，需要新鮮的雞肉才能做到。

炭燒雞腿肉（$39）皮脆肉厚，熟成雞肉 ，雞味特別濃。雞肝（$39）每日在新鮮雞檔取貨，加上秘製雞汁，口感軟綿。煙燻雞火腿他他（$88）經過日本技術低溫殺菌，配搭生蛋黃、蘿蔔苗、子薑絲，拌勻再用紫菜包着吃。雞肝醬（$88）以新鮮雞肝加入香草做成雞肝醬，抹在法包上面吃，雞肝味濃，口感細滑。餐廳更提供多款日本清酒，和朋友來聚會最適合不過。

炭火地雞

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心25樓

電話：9808 7581

營業時間：6pm-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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