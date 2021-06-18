經典西式甜點蝴蝶酥（Palmier），小巧外形的骰標緻，吃來口感酥香甘脆，近年成為送禮自吃佳品，坊間亦有不少餅店以此為招牌作，各式口味及賣相紛陳，捧場者眾。

576層酥皮 酥脆有致

不過還是無添加的原味蝴蝶酥，最能表現其富香濃牛油的特色，輕輕沾上砂糖的蝴蝶酥，捧在手中已感覺到製作者的心意。開設烘焙工場起家的Tony，最擅長製作酥餅，特別是蝴蝶酥，小小一件竟有576層酥皮，酥脆有致，盡見他多年來將油心與水皮搓揉成酥皮麵糰、入爐烤焗時間拿捏的功力。「我相信食物是不能騙人，美味與否、抵食與否，客人一吃就知優劣。」

Tony製作的蝴蝶酥，每件皆是色澤金黃、甜度剛剛好、入口鬆脆又富焦糖香，質素比起不少名店出品更出色，難怪一直為本港五星級酒店代工生產蝴蝶酥。他自家開設的餅店售價更便宜（盒裝$65/16片、罐裝$138/36片），大家如去元朗走一轉，大可不用再買老婆餅，改買一盒蝴蝶酥作手信，可能更受親友歡迎。

採訪、攝影：《飲食男女》

Starssy Square Bakery

地址：元朗康景街2-20號鈞德樓地下12號舖

電話：6024 7887

營業時間：星期一至日7am-8pm

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