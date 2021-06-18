炸得金黃色、香噴噴脆卜卜的薯條，是不分男女老幼都喜歡的Comfort Food，由小到大都吃慣的快餐店，到長大後去的酒吧餐廳，都一定有供應。今次先由薯條達人帶隊介紹心水薯條店，再介紹不同口味特色的美味薯條，各位薯條迷，準備出發！

我係薯條控版主帶隊 大坑Second Draft瓦煲薯條

燒賣、沙嗲牛肉、雪糕等食物都有專屬關注組，其實薯條也有專頁。阿就是「我係薯條控版主」，五年前成立專頁，連燒賣關注組版主也笑言受他啟發而創版。「我係薯條控」由他一人經營，四處試食和出食評，現時有近三千人追蹤，並於《立場新聞》以《薯途有你》專欄為名，介紹了十六間美味薯條。

香港美食眾多，但阿就堅定薯條是他心水第一位：「我喜歡吃很多食物，你讓我吃拉麵、蛋撻、沙嗲牛肉麵，我都喜歡，但如果要我排行，薯條一定是第一位。」他對薯條的熱愛，全是因為小時候的回憶：「小時候喜歡吃快餐店薯條，但通常母親都會呵斥，薯條吃完會上火，不許我吃，因為會喉嚨痛。」被壓抑食慾多年，因此成年後，就四出品嚐美味薯條，五年前更創立專頁和一眾薯條迷分享。

他認為薯條有一樣特質，特別具有吸引力：「你饞嘴時吃可以當小食，肚餓時，可以當成正餐，跟別人分享也可以。」在阿就眼中，薯條並不是配角，而是主角。身為多年薯條控，總有一些畫面非常難忘。某年到歐洲旅行，除了幾乎每一餐都吃薯條，他印象最深刻是比利時之旅：「傳說中比利時是薯條的發源地，當時我只有兩三天空檔，我特意抽出一天去了布魯日，因為當地有薯條博物館，當然要去朝聖。」

吃遍全港薯條，大坑的Second Draft是他其中一間心儀的餐廳，「薯條可以配搭不同美食和飲品，可以有很多配搭，但配啤酒最理想。」大坑薯條（$78）是店內唯一款式，他解釋推薦這間酒吧的原因：「原因有幾個，他們不用普通的碟承載薯條，而是選用瓦煲承載着。」格外保溫，除了賣相出位，味道同樣獨特：「雖然用快餐店看到的幼薯條，但味道比較中式，用孜然粉加辣椒，在香港甚少看到其他地方會這樣做。」

另一間他經常光顧的薯條店，是大坑人氣扒房Pheromone，高峰期訂位起碼要四個月前。由大廚決定牛扒部位及款式，火喉精準，花長時間去修改牛扒，店內另一名物就是薯條，將薯條分三階段炸，更將牛脂放入炸爐增加風味，外層鬆脆，中心軟糯如薯茸，每晚又提供三款醬料，除了茄汁是固定，另外兩款就有黑松露醬、薄荷青芥末醬、蜜糖芥末醬等，不時更換。

菲律賓名牌月賣7000杯薯條 壽司郎隱藏推介 即叫即炸$12薯條

說也奇怪，明明香港人愛吃薯條，但薯條專門店卻少之又少，現時只有一家來自菲律賓的Potato Corner，是菲律賓知名品牌，開業29年，於美國、印尼、香港等十四個國家及地區都有分店。香港區分店於四年前開業，由兩名菲律賓薯條迷以特許經營方式打理。

負責人Din Singzon是一名律師，熱愛煮食的她，跟好友Chesa Ibarra從小已常吃這品牌薯條，一起接手品牌的特許經營權，將童年回憶帶來香港。香港店材料和製法跟足菲律賓總店，在炸好薯條後，客人可從六款口味的味粉中選一款，包括燒烤味、辣燒烤味、酸忌廉和芝士味，還有不時更換的兩款限定口味。

薯條有四個份量，JUMBO（$30）可選一款口味，MEGA（$35）和GIGA($58)。如果人多就得選最大的TERA（$62），可選四款口味，適合一家人分享。薯條即叫即炸，熱辣辣，入口香脆。尖沙嘴和銅鑼灣兩間分店，一個月可以賣出七千杯薯條，當中有七成是燒烤味，味道甜辣惹味，熱辣辣香噴噴。

另一間有美味薯條的餐廳，就是出乎意料的壽司郎！在日本壽司郎，原來薯條非常受歡迎，銷量在日本壽司郎副餐類排行第二位，很多女高中生喜歡壽司郎薯條，甚至把店名戲稱為薯條郎。

香港壽司郎店長Tracy表示，之所以會提供薯條，是希望讓客人有更多選擇，所以除了湯、壽司，亦會加入炸物和甜品。黃金脆薯（$12）即叫即炸，所以迴轉帶上是沒有薯條，炸好才從運輸帶直接送到客人面前。壽司郎薯條是連皮帶肉去炸，外層酥脆，而裏面仍然柔軟，薯仔香氣濃郁。

日本總店甚至設計出不少和薯條有關的創意料理。黃金脆薯配牛奶味軟雪糕 （$17），用薯條蘸奶香濃厚的軟雪糕，入口甜香。日本人最推薦的吃法，就是配牛肉烏冬（＄27）。他們建議把一整份薯條倒到碗裏，泡在烏冬湯中。泡過湯的薯條就像變濕的天婦羅，失去了香脆的口感，但卻把烏冬湯味道吸收了。看外表香港人真是無法理解，吃下去，倒不算太抗拒。

最佳薯條滋味 月賣3.5噸

不少人接觸薯條，都是從快餐店開始，最具代表性一定是麥當勞，店內最佳銷量產品就是薯條，每年全球都會購買超過三十四億磅的四種薯仔，包括Russet Burbank、the Shepody、Russet Ranger、Umatilla Russe來製作。為了令各店炸好後薯條一致，會先在廠房處理，包括抽走部份糖分、或加入電解質溶液等，在出廠前更會先炸約四十五秒至一分鐘，再急凍，送到分店由員工再炸香。

另一家美式快餐店的薯條，也值得推介，她就是去年落戶香港、連美國前總統奧巴馬也是其粉絲的美國過江龍FIVE GUYS，雖是快餐店，但炸薯條做得出色。薯仔由荷蘭進口，從指定農場出產，因該農場的出品高於北緯42度，氣溫寒冷，薯仔長得結實，運到香港後，於三日內使用，以保新鮮。

步驟不馬虎。薯條使用機器切割，務求每條薯條粗幼一致，然後沖水洗去薯仔內的糖與薯仔粉（澱粉），再用冰水浸泡二十分鐘以上，讓薯條變得爽身。準備好後，連炸都有技巧，薯條會先用100%純正花生油炸一次讓內層煮熟，然後搖勻，將多餘的油分搖去，及確保每條薯條每一面都均勻受熱。待客人下單時，店員再炸一次，使外層都炸脆酥香，將最新鮮熱辣的薯條奉上。每一步都仔細講究，薯條才會香酥美味。

採訪、攝影：《飲食男女》

壽司郎

地址：上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號舖

電話：2621 3908

營業時間：10:30am-10:30pm

Potato Corner

地址：尖沙嘴加拿芬道8-12E號嘉芬大廈B座地下G舖

電話：9641 1828

營業時間：12nn-11pm

Second Draft

地址：大坑銅鑼灣道98號地舖

電話：2656 0232

營業時間：12nn-9pm

Pheromone - Steak House

地址：大坑蓮花宮西街1-9號地舖

電話：6437 9739

營業時間：星期一至日 6pm-10pm

Five Guys

地址：灣仔莊士敦道60號地下

電話：3618 9122

營業時間︰11am-10pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！